USO responde a cuestionamientos del presidente Gustavo Petro: “Siempre ha enfrentado abiertamente al uribismo y sus políticas”

La polémica generada en torno a la continuidad de Ricardo Roa en la presidencia de Ecopetrol tras las investigaciones que se adelantan en su contra ha generado que diversas voces se pronuncien por medio de las redes sociales.

USO le exige a la junta de Ecopetrol apartar a Ricardo Roa de la presidencia: “Está obligada a proteger la reputación de la compañía”

La Unión Sindical Obrera (USO), principal sindicato de Ecopetrol, respondió a una serie de mensajes emitidos por el presidente Gustavo Petro, en los cuales los señalaba de juntarse con sectores uribistas y de convertir al sindicato en una empresa de tercerización.

Presidente @petrogustavo la @USOColombia no es una empresa de tercerización. Hemos luchado históricamente contra esta práctica que precariza el trabajo Negociaremos la convención colectiva y exigiremos la contratación directa de los trabajadores tercerizados.



Usted nos ubica… https://t.co/x5zuTXeWTs — USO Colombia (@usofrenteobrero) March 25, 2026

“La USO puede moverse y está en su derecho, pero no me parece bien una alianza entre el movimiento obrero y su organización convertida en empresa de tercerización y el uribismo, que se juntan ahora para lo mismo”, señaló Gustavo Petro.

Por medio de sus redes sociales, la USO emitió su respuesta dejando claro que en ningún momento el movimiento sindical se ha convertido en una empresa de tercerización y que sus miembros han luchado contra esa práctica. Además, destacan que bajo su funcionamiento se ha buscado la contratación directa del personal.

Además, afirman que la USO se ha enfrentado en años anteriores al uribismo y a las políticas provenientes de los sectores afines. Junto a esto, recuerdan las huelgas realizadas al expresidente Uribe para evitar la privatización de Ecopetrol.

“La USO siempre ha enfrentado abiertamente al uribismo y sus políticas. Le hicimos huelga a Uribe para defender a Ecopetrol de la privatización. Hoy también la defendemos porque apartarla de su negocio tradicional es debilitarla, los resultados de la empresa evidencian el deterioro”, puntualizó la USO.

En junta de Ecopetrol unos quieren que siga Ricardo Roa en la presidencia y otros piden que se vaya

Por otra parte, la unión sindical le señaló al mandatario que Ecopetrol habría sufrido una serie de malos manejos en gobiernos anteriores y también bajo su administración. Junto a esto, argumentan que la actual crisis se da por denuncias emitidas por personal que participó en el gobierno de turno.

En días pasado la USO solicitó a la junta directiva de Ecopetrol remover a Ricardo Roa de la presidencia. Foto: SEMANA

“Lamentablemente, Ecopetrol, ha sufrido malos manejos en gobiernos anteriores y también en este. No es la derecha la que genera la actual crisis; son personas que pertenecieron a esta administración que denunciaron hechos que investigan las autoridades, Negar lo evidente no es correcto, no es ético y objetivo”, complementa la USO.

Por último, la USO destaca que el objetivo que tienen en conjunto con Ecopetrol es poder garantizar la continuidad del suministro de energía en el país.

“Su prioridad es defender la empresa, que es la garantía en el suministro de energía, de soberanía y el desarrollo del país. La realidad supera la idea y la realidad muestra que el mundo seguirá consumiendo petróleo y gas por al menos cinco décadas más y significa que la mano de obra calificada del petróleo se requiere” finalizó la USO.