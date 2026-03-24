En junta de Ecopetrol unos quieren que siga Ricardo Roa en la presidencia y otros piden que se vaya

La continuidad o no de Ricardo Roa en la presidencia de Ecopetrol ha sido uno de los temas que ha mantenido ocupada a la junta directiva de la compañía que, luego de una extensa reunión durante la semana pasada, continúa deliberando sobre una apretada agenda.

La divergencia de criterios parece ser una de las constantes, y, además, motivo de la demora en emitir una decisión.

Desacuerdo en la decisión

Hay que recordar que Ecopetrol es una empresa listada en Bolsa, tanto en Colombia como en Nueva York, por lo tanto, tiene deberes propios del mercado bursátil, principalmente relacionados con el gobierno corporativo y la transparencia.

En relación con la posible votación para una salida de Roa del cargo, que es lo que presiona la USO, en las últimas horas, luego de una sesión anterior, en la que la junta se reunió, pero no llegó a ninguna decisión, en las últimas horas se conoció que habría desacuerdo frente al futuro de Roa en la compañía.

La junta de Ecopetrol tiene 9 integrantes, pero varios de ellos, y, de hecho, la mayoría, tienen alguna afinidad con el gobierno del presidente Gustavo Petro. Ello, en parte, porque se trata de una compañía estatal. Por lo tanto, la votación casi generalizada, es del accionista que más títulos posea, es decir, el Estado.

En el equipo directivo, las voces disidentes podrían provenir de Luis Felipe Henao, que es miembro independiente, y representa a accionistas minoritarios, principalmente fondos privados de pensiones. También está el integrante de la junta que fue elegido por las regiones productoras de hidrocarburos, cargo que ocupa Ricardo Rodríguez Yee. Y, sorpresivamente, tanto en el papel como sindicalista, como ahora, sentado en la mesa del equipo directivo, Cesar Loza, que antes fue presidente de la USO, tampoco se estaría mostrando de acuerdo con la continuidad de Roa en el cargo.

petróleo, el precio va para arriba, la producción en Colombia, no tanto. Foto: Foto generada con ayuda de la IA

La nueva carta del sindicato

Una nueva carta dirigida los 9 integrantes de la junta directiva, fue enviada este 24 de marzo, con la firma de Martín Ravelo, presidente de la USO, como vocero de los trabajadores sindicalizados de Ecopetrol.

En esta jornada se adelanta la segunda parte de la reunión del equipo que es el máximo órgano de decisión de la petrolera estatal y que, entre otras cosas, será el encargado de decidir acerca de la continuidad de Ricardo Roa en la presidencia de Ecopetrol.

En la misiva, el sindicado se ampara en la percepción que -según ellos- hoy existe en el país, tanto entre los empleados, como en los accionistas, al igual que en las comunidades e inversionistas. Según dijeron, la concepción de que se habían dado avances y aciertos en la compañía, “se ha derrumbado”. Se habían logrado, principalmente en materia laboral y en la voluntad para alcanzar acuerdos, sin embargo, agregan “advertimos con gran preocupación la materialización del riesgo que está afectando la reputación y la confianza de la Compañía”.

Todo, por “los cuestionamientos hacia Ricardo Roa Barragán, lo cual ha afectado la reputación de la empresa”, dice la carta.

Junta de Ecopetrol 2026 Foto: Ecopetrol / Cortesía

Para los sindicalistas de la USO, las inconsistencias y contradicciones asociadas a la compra y remodelación del apartamento 901 de propiedad de Roa, pero además, “las denuncias presentadas por Luis Enrique Rojas, la imputación de la Fiscalía General de la Nación por presunto tráfico de influencias y la presunta violación de topes electorales durante la campaña presidencial de 2022, entre otros”, son los temas que les preocupan.

Según la misiva de la USO, enviada a los integrantes de la junta directiva, es la reputación corporativa uno de los activos intangibles mas valiosos de una Compañía como Ecopetrol. “El activo reputacional permite que una empresa se destaque sobre la competencia, fidelice a sus personas trabajadoras y contribuya al éxito a largo plazo. Lamentablemente, la imagen que proyecta hoy Ecopetrol y la percepción reputacional no corresponde a los valores y comportamientos que por años han sido los ideales para esta organización”.

ECOPETROL Foto: Semana / Getty Images

Los voceros del sindicato, habitualmente han sido conocedores de la empresa, cuya principal línea de negocios eran los hidrocarburos. Sin embargo, en un contexto de la transición energética, todo cambió.

En ese contexto, según la USO, lo que muestra el Monitor Empresarial de Reputación Corporativa, Merco, ya es preocupante. “Desde inicios de 2023 a 2025, Ecopetrol ha descendido del 2° al 17° puesto en el ranking reputacional. Este desplome de 15 posiciones acarrea consecuencias críticas“.