Junta de Ecopetrol deliberó largamente sobre la situación de Ricardo Roa, pero no toma aún la decisión definitiva

Un verdadero dilema abordó la junta directiva de Ecopetrol, que se reunió este jueves, 19 de marzo, en Bogotá, sin que lograran llegar a una decisión definitiva en relación con la continuidad o no, de Ricardo Roa, en el cargo de presidente de la compañía.

Aunque tenían una agenda asignada desde inicios de año, un tema mayor y obligado se atravesó en el camino y ocupó la jornada: fue la situación del directivo, quien sigue un proceso judicial tras la imputación de cargos por parte de un juez, decisión que fue avalada posteriormente por la Fiscalía General. El delito, tráfico de influencias de servidor público.

La reunión, a puerta cerrada, se extendió más de lo previsto. Las deliberaciones fueron hasta altas horas de la noche. Y no era para menos.

La Fiscalía General le imputó el delito de tráfico de influencias de servidor público al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa. Foto: Colprensa

La empresa, que en su mayoría accionaria es propiedad del Estado, cotiza en Bolsa, y no solo en Colombia sino en Nueva York, lo que implica una serie de exigencias que, en un escenario como el actual, no son fáciles de cumplir.

Por un lado está el gobierno, que hasta el momento, ha respaldado a Ricardo Roa, y la mayoría de la junta ha estado del lado del Ejecutivo. En ese sentido, la pasada decisión del equipo directivo de la que es la compañía más grande del país, fue iniciar un análisis más profundo, partiendo de la premisa de que una imputación no es una condena.

Pero en el escenario están también las reglas que debe cumplir la junta, pues, al ser la petrolera estatal una compañía que, en Estados Unidos es un emisor extranjero privado con acciones listadas en la Bolsa de Nueva York, está sujeta a las reglas de la SEC (Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU.), que son bastante estrictas, principalmente en materia de transparencia financiera y gobierno corporativo.

En tal caso, lo que prima es la protección de los inversionistas, por lo tanto, un paso en falso de la junta, en relación con su posición alrededor de lo que está sucediendo con Roa, puede ponerlos a ellos a pagar una cara factura.

Junta de Ecopetrol 2026 Foto: Ecopetrol / Cortesía

Otro elemento ha surgido y, sin duda, pone a pensar a la junta. Se trata de los trabajadores sindicalizados a través de la USO, que en el país ha sido una de las agremiaciones más poderosas. En los últimos días, han insistido en pedir el retiro de Roa de la presidencia de Ecopetrol. La Asociación de Amigos de Ecopetrol también se ha manifestado. A través de su vocero, Luis Carlos Orejarena, presionan para que el tema de Roa en el cargo no sea tratado como un asunto menor.

Afirman que “la no renuncia de Roa desvaloriza las acciones de Ecopetrol”, lo que afecta a los accionistas, tanto públicos como privados, es decir, al Estado y a los más de 250 minoritarios, entre lo que figuran los fondos de pensiones.

Continuarán el martes

Con todas esas cartas sobre la mesa, la decisión para la junta de Ecopetrol, no está nada fácil. Por ello, retomarán la reunión el martes 24 de marzo. Tres serían las posibles salidas: pedirle la renuncia, otorgarle un permiso temporal para que resuelva su situación jurídica, o respaldarlo. Expectativa total para la próxima semana.