Ricardo Roa se alista para su segunda imputación, ahora por la campaña Petro Presidente

Ricardo Roa fue formalmente imputado por la Fiscalía. Su vinculación a una investigación penal es un hecho; este jueves tendrá su segunda cita con la justicia, ahora por las presuntas irregularidades en la campaña Petro Presidente 2022.

Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, no aceptó cargos por irregularidades en la compra de lujoso apartamento

El actual presidente de Ecopetrol repetirá asiento en el banquillo de los imputados. La Fiscalía advirtió que tiene los elementos de prueba para vincularlo a un proceso por el delito de violación de topes electorales, justamente por la campaña presidencial en la que fungió como gerente.

La Fiscalía advirtió que dos informes presentados por la Colombia Humana al Consejo Nacional Electoral (CNE) se convirtieron en la base de una investigación formal que reveló cómo la campaña presidencial de Gustavo Petro superó los montos admitidos por la ley; además, los informes contenían contradicciones que se convirtieron en elementos de prueba.

Fuentes del proceso señalaron que en los informes presentados por la Colombia Humana como parte de los gastos de la campaña presidencial, se incluyeron datos que no correspondían o que fueron resultado de la segunda vuelta, pero consignados en los informes de la primera.

El ente acusador hizo las verificaciones del caso, realizó inspecciones a entidades como la Dian y a los prestadores de servicio que aparecían en el listado consignado en los informes que presentó la Colombia Humana y fue allí donde descubrieron que muchos de esos servicios realmente no se cumplieron.

Se advierte que la investigación por violación de topes electorales es apenas una de las fases que abordará la Fiscalía en los hechos que investigan las irregularidades en la campaña presidencial. Otro capítulo está en la financiación ilícita de campañas, donde aparecen nombres y alias como el de Papá Pitufo o la pirámide de criptomonedas Daily Cop.

Este jueves Ricardo Roa tendrá que asistir nuevamente a una audiencia de formulación de imputación de cargos para escuchar de la Fiscalía los elementos de prueba y las evidencias que corren en su contra, para advertir que tendría algún grado de responsabilidad en los hechos materia de investigación.

A la izquierda, Carlos Eduardo Restrepo, ex representante legal de Sadi S. A. S. A la derecha, Ricardo Roa, durante su versión libre en el CNE.

El actual presidente de Ecopetrol está imputado por tráfico de influencias en otro proceso que adelanta la Fiscalía por la compra de un millonario apartamento en el norte de Bogotá, en un negocio en el que resultó comprometido un contratista de la estatal petrolera.

En los dos casos, la Fiscalía se abstuvo de solicitar una medida de aseguramiento privativa de la libertad en contra de Ricardo Roa, tras advertir que ha cumplido con las citaciones y llamados de la justicia.