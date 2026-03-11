La Fiscalía General le imputó este miércoles, 11 de marzo, el delito de tráfico de influencias al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán.

Los hechos investigados hacen referencia a la compra de un apartamento en un exclusivo sector de Bogotá.

Para la Fiscalía General, Roa utilizó su importante cargo para resultar beneficiado en la adquisición del mencionado apartamento, en el cual habita actualmente, como lo indicó en la presentación en la instalación de la audiencia.

Para llegar a esto, citó la fiscal del caso, Roa Barragán celebró tres reuniones con el presidente de Hocol, una importante empresa en el sector de los hidrocarburos, para favorecer a Juan Guillermo Mancera en un megaproyecto de regasificación en el Caribe.

Exclusivo: estos son los detalles de la imputación de cargos contra Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, por presuntas irregularidades en la campaña presidencial de Petro en 2022. Habrá más vinculados

Estas reuniones, de las cuales se tiene certificación, se presentaron entre agosto y octubre de 2024.

“Ricardo Roa instruyó a Luis Enrique Rojas adjudicar el proyecto de regasificación Chuchupa-Ballena LNG a la empresa GAXI ESP S.A.S. de propiedad de Juan GUillermo Mancera”, reseñó la fiscal.

El 20 de agosto de 2024, siendo ya presidente de Ecopetrol, Roa se reunió en un restaurante en la localidad de Chapinero con el presidente de Hocol. “Le manifestó que ese proyecto debía ser asignado a la empresa de Juan Guillermo Mancera”.

Ricardo Roa y su pareja, Julián Caicedo, recibieron a SEMANA en su apartamento, controvertido por el precio y una supuesta millonaria remodelación. Foto: juan carlos sierra-semana

Casi un mes después se celebró una corta reunión en la sede de Ecopetrol, en la que se Roa le recordó al presidente de Hocol lo que habían hablado en dicho almuerzo.

El tema no quedó ahí, pocos días después, tras una sesión de junta directiva, Ricardo Roa le volvió a insistir a Luis Enrique Rojas sobre el tema.

“En esa ocasión (señalando la reunión de octubre de 2024 tras una junta directiva en la sede de Ecopetrol), al finalizar la sesión, Ricardo Roa le solicitó al señor Luis Enrique Rojas permanecer a solas con él y le impartió la orden que dicho proyecto fuera adjudicado a la empresa de Juan Guillermo Mancera”, precisó la fiscal en la imputación.

Para el ente investigador, el presidente de Ecopetrol tenía un interés particular en el favorecimiento de este proyecto.

“La influencias ejercidas por el señor Ricardo Roa sobre el presidente de Hocol en relación con el proyecto de regasificación fue indebida, pues estuvo orientada a favorecer los intereses particulares de señor Juan Mancera, con quien había celebrado una negociación comercial consistente en la compraventa del apartamento″, aclaró.

“En dicha operación, Ricardo Roa resultó beneficiado por el señor Mancera, tanto en el precio como en las condiciones de pago. En esa negociación, el señor Ricardo Roa adquirió el inmueble por la suma de 1.800 millones de pesos, pese a que su valor comercial ascendía a 2.727 milones de pesos. Es decir, el precio pactado entre Mancera y Roa se ubicó muy por debajo del valor del mercado con una diferencia del 34 % equivalente a 927 millones de pesos”, explicó.

Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, ad portas de recibir su tercer golpe por ser gerente de la campaña Petro Presidente

Esta cifra se citó teniendo en cuenta documentos catastrales y el valor de otros apartamentos de la zona.

Por estos hechos, la Fiscalía General no solicitará una medida de aseguramiento en contra del presidente de Ecopetrol.

El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, aseguró que la filial es uno de los activos más valiosos de la petrolera. Foto: Suministrado por prensa Ecopetrol

Para el próximo jueves 12 de marzo está convocada otra audiencia en la cual se le imputarán cargos relacionados con los sobrecostos de la campaña Petro Presidente 2022, de la cual fue su gerente.

Roa deberá responder por el cargo de violación de topes electorales, hecho por el cual ya recibió una sanción del Consejo Nacional Electoral (CNE).