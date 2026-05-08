Desayunos, alojamientos, actos proselitistas y viajes, entre los gastos no reportados por la campaña Petro Presidente 2022

Para la Fiscalía General, siendo Ricardo Roa Barragán gerente de la campaña Petro Presidente en el año 2022, se presentaron varias irregularidades en la rendición de cuentas que se presentaron ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).

En la formalización de la imputación de cargos, que duró 40 minutos, el delegado de la Fiscalía General señaló que la campaña presentó cifras que no correspondían a la realidad. En los informes anexados al portal ‘Cuentas Claras’ del CNE, los investigadores encontraron gastos no reportados, reportados parcialmente o clasificados de manera incorrecta entre la primera y segunda vuelta electoral.

En este último punto hizo un especial énfasis el fiscal del caso, señalando que se habrían alterado los datos para hacer pasar eventos de la primera vuelta como si se hubieran realizado en la segunda vuelta.

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Pese a todos estos intentos, en efecto, se presentó una vulneración de los topes establecidos por el organismo electoral.

Para la primera vuelta, la campaña habría dejado de reportar 1.388 millones de pesos. Mientras que para la segunda vuelta, los gastos no reportados ascendieron, aproximadamente, a 276 millones de pesos.

Teniendo en cuenta los informes oficiales, la Fiscalía General indicó que Ricardo Roa mantuvo la dirección financiera durante ambas etapas electorales y bajo su administración se habrían presentado inconsistencias contables y reportes inferiores a los gastos reales ejecutados.

La diligencia judicial se suspendió por las solicitudes de aclaraciones que elevó la defensa del presidente de Ecopetrol, representado por el abogado Juan David León Quiroga.

La audiencia de formulación de imputación contra Ricardo Roa continuará el próximo lunes 11 de mayo a las 4 de la tarde.

Los diez gastos no reportados

El fiscal del caso mencionó que uno de los gastos no reservados tuvo relación con una rueda de prensa que se realizó en un hotel en el norte de Bogotá el 6 de abril de 2022 y que tuvo un valor cercano a los 29 millones de pesos.

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A esto se le suma la omisión del desayuno realizado el 29 de mayo de 2022 en el hotel Tequendama, en el centro de la capital de la República. En este caso, se indicó que el evento tenía una relación directa con la campaña.

Igualmente, se omitió el caso del Polo Democrático Alternativo por la exclusión de un préstamo temporal de 500 millones de pesos, desembolsado a la campaña el 10 de mayo de 2022 y reintegrado el 27 de mayo del mismo año.

Pese a que el dinero fue devuelto, se argumenta que debía aparecer registrado porque hizo parte de los recursos administrados por la campaña presidencial por parte de uno de los partidos que hacía parte de la coalición que apoyó la candidatura de Gustavo Petro.

También se menciona a la Unión Sindical Obrera (USO), organización que habría financiado actividades proselitistas y de apoyo logístico por 292 millones de pesos, incluyendo transporte, alimentación, refrigerios y alquiler de salones en favor de la campaña de Gustavo Petro, gastos que no habrían sido reportados.

La campaña, curiosamente, redujo varios millones de pesos a estudios de mercado y encuestas. En un caso, se registraron oficialmente 67 millones de pesos menos al valor real.

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Otro caso expuesto corresponde a una de las empresas que realizó actividades de cierre de campaña previas a la elección presidencial del 29 de mayo de 2022. Según el informe, 72 millones de pesos relacionados con esos eventos, que fueron publicitados por la campaña, no fueron incluidos en las cuentas oficiales.

Igualmente, aparecía una reducción de 10 millones de pesos frente a los nueve grupos focales que se adelantaron. Pese a que el valor real fue de 48 millones de pesos, la campaña solamente registró $38 millones.

Una situación similar se presentó con la empresa encargada de servicios de pasajes aéreos, reservas hoteleras y gestión logística; se habrían ejecutado gastos por 185 millones de pesos, pero solo se reportaron 82.231.960 pesos, dejando por fuera más de 103 millones de pesos.

Eventos celebrados con partidos, movimientos y organizaciones políticas en exclusivos hoteles de Bogotá también fueron omitidos o los gastos presentaron un reporte parcial.

Finalmente, la empresa que prestó servicios de producción audiovisual y contenido para redes sociales, pese a que recibió pagos por 222 millones de pesos, en los registros oficiales solo aparecieron 115 millones de pesos, dejando una diferencia de 107.100.000 pesos.