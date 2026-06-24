Tragedia en Soledad, Atlántico: adolescente de 17 años es asesinada por una bala perdida

Los hechos de violencia no cesan en el departamento del Atlántico, pese a los esfuerzos de las autoridades, como la Policía Metropolitana de Barranquilla, liderada por el brigadier general Miguel Camelo. Una adolescente de 17 años fue asesinada en el barrio Ciudad Paraíso, en el municipio de Soledad, cuando se encontraba en su lugar de residencia y fue impactada por una bala perdida.

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La joven fue trasladada de urgencia al Hospital Universidad del Norte, donde murió durante la madrugada de este miércoles, 24 de junio, pese a los esfuerzos del personal médico.

De acuerdo con la versión que se ha conocido, la menor de edad estaba en su lugar de residencia cuando se escucharon unas detonaciones de arma de fuego. Posteriormente, sus familiares la encontraron en el suelo, malherida. Todo sucedió durante la noche del martes, por lo que la trasladaron al centro asistencial, donde murió.

Desde la Policía Metropolitana de Barranquilla anunciaron que comenzaron las investigaciones para dar con los responsables de estos disparos que le causaron la muerte a esta adolescente. El cuerpo fue trasladado a las instalaciones de Medicina Legal, en el sur de Barranquilla, para la respectiva necropsia de rigor.

Escena de una masacre en Soledad, Atlántico. Imagen de referencia. Foto: Suministrada a Semana

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SEMANA conoció que en la zona hay venta de estupefacientes y las bandas criminales llevan a cabo otras actividades, pero es poco el control de las autoridades de Policía.

“Acá uno no puede ni salir de su casa después de las 8:00 de la noche porque en cualquier momento se puede formar una balacera o van a matar a otra persona, pero terminan asesinando a quien nada tiene que ver. La situación está demasiado difícil”, dijo una residente de este sector del área metropolitana de Barranquilla.

Otra de las problemáticas del barrio son las extorsiones: “Si usted coloca una venta de empanadas, le llegan a cobrar la extorsión porque no le dejan abrir su puesto. Muchas tiendas han cerrado sus puertas”.