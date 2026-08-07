Alerta en Guaviare: abandonaron carrito de hamburguesas cargado con explosivos frente a base policial y reportan fuerte explosión en Calamar

En máxima alerta se encuentran las autoridades en el departamento de Guaviare por ataques terroristas por parte de las disidencias de las Farc que delinquen en esta zona de Colombia. Este viernes 7 de agosto, el gobernador Yeison Rojas denunció por medio de su cuenta en la red social X que dos artefactos explosivos fueron abandonados en un carrito de hamburguesas ubicado frente a la Base de Antinarcóticos de la Policía Nacional, en San José del Guaviare.

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“Sobre las 7:00 p. m., fue abandonado un carrito de hamburguesas con dos artefactos explosivos sobre la vía, frente a la Base de Antinarcóticos en San José del Guaviare. Uno de los artefactos detonó debido a una falla en su instalación y el segundo fue destruido de manera controlada por unidades antiexplosivos de la Policía Nacional”, informó el mandatario departamental.

Sostuvo que no hay personas lesionadas y que integrantes de la inteligencia militar y de la Policía avanzan con las investigaciones del caso para dar con los responsables.

Asimismo, dio a conocer que en el municipio de Calamar, Guaviare, las autoridades reportaron una fuerte explosión que se encuentra siendo verificada por el personal correspondiente.

“En este momento, las autoridades adelantan labores de verificación, apoyadas con drones, para establecer el lugar exacto y las circunstancias de lo ocurrido. Estaremos informando oportunamente cuando se cuente con información oficial”, explicó.

El mandatario departamental rechazó este tipo de actos que colocan en jaque la seguridad de la población civil. “Rechazamos de manera categórica estos actos criminales que buscan sembrar miedo y alterar la tranquilidad de los guaviarenses. Nuestra Policía Nacional, el Ejército Nacional y la Armada mantienen un amplio despliegue en los municipios del departamento para proteger a la población, fortalecer la seguridad y responder de manera oportuna ante cualquier situación”, dijo.

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Las autoridades anunciaron que avanzan con las operaciones militares y de Policía en esta zona del país, con el fin de evitar que estos actos cobren vidas humanas.