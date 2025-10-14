Suscribirse

Terror en Guaviare: disidencias atacan casa del alcalde de Calamar e instalaciones del Ejército y la Policía

El reporte conocido por SEMANA da cuenta de al menos un soldado regular gravemente herido. Reportan fuertes explosiones en la zona.

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

Periodista Semana

14 de octubre de 2025, 3:58 p. m.
Así, las disidencias de Mordisco están acondicionando drones con explosivos para atacar a la fuerza pública en el Cauca.
Drones cargados con explosivos. Imagen de referencia. | Foto: Archivo Particular suministrado

La mañana de este martes, 14 de octubre, se conoció un nuevo ataque con drones cargados de explosivos por parte de las disidencias de las FARC contra la casa del alcalde Farid Camilo Castaño, las instalaciones de la Policía Nacional y al Batallón de Selva No. 24 General Camacho Leyva del Ejército Nacional que terminaron con algunas afectaciones.

Las comunidades tienen temor, pues han escuchado varias detonaciones en el municipio, mientras que la fuerza pública ha reaccionado con todas sus capacidades.

La información conocida por SEMANA es que un soldado regular estaría gravemente herido y recibe atención médica en centro asistencial de la zona. Asimismo, hay una mujer lesionada que sería una empleada de la casa del mandatario local y varios animales fueron muertos.

Contexto: Iván Mordisco habría ordenado el asesinato de ocho evangélicos en Calamar, Guaviare; esto se sabe
El sanguinario Iván Mordisco participó en diálogos de paz con el Gobierno de Gustavo Petro, pero estos acercamientos fracasaron y ahora las disidencias son más poderosas.
El sanguinario Iván Mordisco sería el responsable de este ataque terrorista en Calamar. | Foto: AFP

Fuentes de la inteligencia militar le dijeron a este medio que los responsables serían criminales de la Estructura Primera del bloque Manuel Marulanda Vélez, al mando de alias Iván Mordisco.

El orden público en esta zona de Colombia sigue siendo muy complejo pese a las operaciones de integrantes del Ejército Nacional apoyados por la Policía Nacional, quienes se han enfrentado contra los disidentes.

En este municipio fueron asesinados varios integrantes de iglesias evangélicas a manos de las disidencias de las Farc y fueron identificados por las autoridades como James Caicedo, Óscar García, Máryuri Hernández, Maribel Silva, Isaid Gómez, Carlos Valero, Nixon Peñaloza y Jesús Valero.

En el Cauca, el Ejército adelanta operaciones militares contra las disidencias de las Farc lideradas por alias Iván Mordisco durante estos últimos días del año.
Hay operaciones militares en la zona. | Foto: Ejército Nacional
Contexto: La historia secreta de la masacre de ocho religiosos en el Guaviare: iban a pedir paz para una guerra de 100 días que tiene paralizada una región

Estas personas fueron citadas a una reunión para unos supuestos temas humanitarios, pero los engañaron y terminaron asesinados a disparos. Sus cuerpos quedaron en una fosa común que fue luego encontrada por las autoridades.

Actualmente, este territorio es disputado fuertemente por las disidencias de alias Iván Mordisco, pero también por las de Calarcá. Hay enfrentamientos a ráfagas de fusil, pero también con explosivos.

Ante esta compleja situación, se espera un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades que se han colocado al frente de estos hechos de terror.

