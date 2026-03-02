Las Fuerzas Militares realizaron un bombardeo contra la subestructura Martín Villa, del Bloque Amazonas de las disidencias de Iván Mordisco, en zona rural de El Retorno, Guaviare.

El operativo, confirmaron fuentes de las Fuerzas Armadas a SEMANA, dejó dos personas capturadas y otras dos se entregaron bajo la figura de sometimiento.

Además, las tropas encontraron en el lugar a dos menores de edad que fueron recuperados y serán puestos a disposición del ICBF.

La operación se desarrolló en el marco de un despliegue militar para frenar los asesinatos en la zona rural del Guaviare.

“Según información de la Dijín de nuestra Policía de Colombia, el homicidio en el Guaviare se concentra en la zona rural, donde los grupos armados organizados ilegales son la principal amenaza contra la vida”, dijo el pasado domingo el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, en X.

Ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Foto: MinDefensa.

Las cifras oficiales indican que el homicidio en esas zonas apartadas se incrementó en un 45 por ciento a raíz de los enfrentamientos entre los hombres de alias Mordisco y los de alias Calarcá que, por ejemplo, desataron una matanza de 26 personas en ese departamento.

“En este año en el Guaviare, el homicidio rural ha aumentado 45 % frente al mismo período del año anterior, situación que exige una respuesta firme, proporcional y ajustada a la ley para proteger a la población”, señaló Sánchez.

Además, dio a conocer que desde la madrugada del domingo se adelantaba una operación contra esa estructura de Mordisco.

“Esta operación se ejecuta con estricto respeto por los derechos humanos y aplicación irrestricta del Derecho Internacional Humanitario, en cumplimiento de la Constitución y la ley”, dijo.

El ministro, además, manifestó que la desmovilización siempre será la primera opción y está disponible para quienes integran los grupos ilegales: “Nuestra prioridad será siempre salvar vidas”.

“El Estado está empleando todas sus capacidades legítimas para proteger la vida, la integridad y las libertades de la población, restablecer el orden y garantizar condiciones de seguridad en el territorio”, agregó.