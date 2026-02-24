Judicial

Procuraduría lanza grave advertencia ante riesgo de trashumancia electoral en el proceso de elección en las curules de paz en el Guaviare

El caso fue remitido al Consejo Nacional Electoral para que tomen medidas.

Redacción Semana
24 de febrero de 2026, 2:56 p. m.
Procuraduría lanza grave advertencia ante riesgo de trashumancia electoral en el proceso de elección en las curules de paz en el Guaviare
Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA

La Procuraduría General emitió una fuerte alerta ante un posible riesgo de trashumancia electoral en el proceso de elección de las llamadas curules de paz en tres municipios del departamento del Guaviare.

Tras revisar una queja, el Ministerio Público pidió que se indague ante un “incremento significativo y atípico” en las inscripciones de cédulas en los puestos de votación en el sector rural de los municipios de San José del Guaviare, El Retorno y Calamar.

Esta situación se estaría presentando de cara al proceso electoral de curules de paz de la Circunscripción Transitoria Especial de Paz que se realizará el próximo 8 de marzo.

El organismo de control disciplinario alertó que se estaría presentando un traslado masivo de las inscripciones del sector urbano al rural. Lo que afecta considerablemente la transparencia del proceso electoral.

La Procuraduría Regional de Instrucción de Guaviare realizó una comparación entre la División Política Electoral de las elecciones territoriales del año 2023 y las del 2026, y encontró diferencias significativas en el censo electoral que podrían configurar el denominado trasteo de votos.

En uno de los puntos más graves, la Procuraduría manifestó que existe un riesgo latente en El Retorno, vereda La Paz, por falta de condiciones de seguridad que atentan contra la libertad y derecho del sufragio.

Explosivos computadores de Raúl Reyes reviven en la campaña 18 años después: Gustavo Petro defiende a Iván Cepeda, mientras la derecha contraataca

En el puesto de votación de Institución Educativa Agua Bonita-SD Bocas-Sto Domingo, de San José del Guaviare, que, para poner un ejemplo, de cara a la próxima jornada electoral, tuvo un incremento de 2.375 inscritos en relación con el censo electoral del año 2023. Una situación similar también habría sido evidenciada en otros cuatro puntos de votación.

De otra parte, el Ministerio Público advirtió un riesgo latente en zona rural del municipio de El Retorno, vereda La Paz, por falta de condiciones de seguridad que atentan contra la libertad y derecho del sufragio.

Ante los hechos de riesgo en la jornada electoral al Congreso de la República que se presentan en esta vereda, se suscribieron unos compromisos con la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA, Naciones Unidas y la Defensoría del Pueblo, para buscar una intermediación con las comunidades a fin de lograr una solución para que se pueda llevar a cabo los comicios.

El caso ya está en conocimiento del Consejo Nacional Electoral (CNE) para que, en el marco de sus competencias, adopte las medidas administrativas y jurídicas necesarias para evitar posibles conductas irregulares por parte de los ciudadanos.

