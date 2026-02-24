¿Fraude en elecciones? Advierten por qué Petro insiste en ello: “Es muy peligroso”

Hay gran controversia en Colombia por los constantes mensajes en X de Gustavo Petro, presidente de Colombia, sugiriendo fraude en las elecciones que se avecinan.

Las elecciones legislativas en Colombia tendrán lugar el 8 de marzo de 2026. En estos comicios se elegirá al nuevo Congreso de la República. Y también será la jornada para definir a los candidatos ganadores de las denominadas consultas, que son preaspirantes presidenciales que se medirán entre sí para elegir a uno solo de sus adeptos con miras a los comicios de mayo.

Entre tanto, las elecciones presidenciales en Colombia tendrán lugar el 31 de mayo de 2026. Si algún candidato no obtiene la mitad más uno de los votos, habrá una segunda vuelta entre los dos aspirantes con más votaciones, y dicha jornada definitiva será el 21 de junio de 2026. El vencedor (a) asumirá como presidente de Colombia el 7 de agosto de 2026, para un periodo de cuatro años.

Bajo ese contexto, Enrique Peñalosa, precandidato presidencial, partícipe en la gran consulta de este 8 de marzo, habló con El Debate, de SEMANA.

“Siempre Petro es lo mismo con todas las instituciones colombianas. Los fallos de la justicia, cuando le sirven a él, la justicia es buena. Cuando no le sirven, la justicia está corrupta o no sirve o está comprada, o hace parte de la extrema derecha o del nazismo o alguna estupidez de esas”, aseguró Peñalosa.

“Y ahora, obviamente es muy peligroso, porque yo estoy convencido que a Petro lo que le interesa es el poder y si él pudiera pues se habría tomado el poder a la fuerza, no tengo ninguna duda”, agregó Peñalosa. “Es decir, aquí lo que nosotros nos ha salvado volvernos una Venezuela, es el Congreso, las cortes. Yo sí le agradezco al Congreso, nos ha protegido en algunas ocasiones, la justicia de las cortes, pero la verdadera protección que ha tenido Colombia es que las fuerzas armadas no han estado a la disposición de Petro para tomarse el poder”.

“Eso es lo que lo que realmente es la verdadera salvaguardia de la democracia en estos años”, aseveró Peñalosa.

Vea la entrevista completa con Enrique Peñalosa, precandidato presidencial:

De acuerdo con su tesis, el fraude proviene es de su lado. “El fraude electoral es del lado de ellos. Es falso lo que dice Petro que la Registraduría tiene riesgos. No, la Registraduría es precisamente lo que garantiza que no haya tanto riesgo, pero hay regiones, no digo yo, sino las organizaciones que controlan los procesos electorales, las organizaciones internacionales, las ONG, completamente controladas por grupos armados ilegales, donde ni los ciudadanos tienen la libertad de votar por quien quieran, ni tampoco hay unas garantías de los que van a hacer los conteos”, señaló. “¿Cómo pueden pensar que hay una libre democracia en esos municipios?“, se preguntó el exalcalde de Bogotá.

De otro lado, Peñalosa cuestionó acciones que considera populistas por parte del jefe de Estado. “Los ciudadanos son inteligentes. ¿De verdad creen que las sociedades se hacen más ricas simplemente subiendo el salario mínimo?Estamos ofendiendo la inteligencia de los ciudadanos, entonces el país africano más pobre, ¿por qué el presidente del país africano más pobre no sube al doble o al triple salario mínimo todos los años y sería tan rico como los Estados Unidos? Dejemos de pensar estupideces".

“Aquí estamos haciéndonos autozancadillas. Queremos ser pobres. ¿Usted cree que China se podría haber desarrollado con las autozancadillas que tenemos aquí? Un millón y medio de personas han emigrado en los últimos 3 años para ganar más", aseveró.

Al referirse a las “autozancadillas”, Peñalosa explicó: “Por ejemplo, La Guajira. En La Guajira existe el principal potencial de generación eléctrica eólica, tal vez, del mundo. Hoy la totalidad la generación eléctrica que en Colombia son como 20 gigawatios. Bueno, y solo en generación eólica en La Guajira podía llegar a generarse 60 gigawatios, tres veces la totalidad de lo que hoy hace Colombia. Pero, ¿qué ha pasado? Los inversionistas, entre otras los ciudadanos de Bogotá que no se dan cuenta que a través de su empresa de Grupo Energía de Bogotá, perdieron 300 millones de dólares. Se iban a hacer los aerogeneradores, estos megamolinos que hay de viento y no se pudieron hacer. ¿Por qué? Porque unas comunidades minoritarias indígenas aparecían".

“Los sabotearon tanto que esos molinos los cogieron, los empacaron y hoy están generando riqueza, pagando impuestos, generando energía, en Perú. Se lo llevaron para Perú, donde sí hay una población indígena gigantesca, mucho más que en Colombia, pero allá no bloquean esos proyectos. Entonces, queremos ser pobres en La Guajira”, agregó, al dar cuenta cómo, supuestamente, en este Gobierno se ha permitido el saboteo a grandes proyectos de infraestructura.