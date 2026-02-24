Álvaro Uribe arremete contra Iván Cepeda por su aparición en los mencionados computadores de Raúl Reyes

El expresidente Álvaro Uribe Vélez volvió a agitar la conversación con un nuevo pronunciamiento en redes sociales en el que volvió a referirse a los denominados computadores del abatido jefe guerrillero Raúl Reyes y a a la aparición menciones a Iván Cepeda en dichos artefactos.

A través de su cuenta en X, el exmandatario escribió: “Tontos son quienes creen que los demás lo son”, y aseguró que los archivos hallados en los equipos del comandante insurgente “prueban que Iván Cepeda les hacía las movilizaciones”.

Además, citó que la Interpol certificó que esos computadores no fueron modificados, para luego plantear una pregunta: “Entonces ¿será que el ‘montaje’ a Cepeda lo hizo la Farc?”.

El mensaje se produce en medio de un historial de enfrentamientos políticos y judiciales entre Uribe y Cepeda, quienes han protagonizado uno de los litigios más emblemáticos de la política reciente del país. Durante años, ambos se han acusado mutuamente en procesos relacionados con presunta manipulación de testigos y vínculos con grupos armados ilegales.

Los computadores de Reyes fueron incautados en 2008, tras una operación militar en territorio ecuatoriano contra las FARC, y desde entonces han sido objeto de intensos debates sobre su validez como prueba judicial y su uso en procesos políticos.

El senador Cepeda ha negado reiteradamente cualquier vínculo con la guerrilla y ha sostenido que las acusaciones en su contra carecen de fundamento pues, según él, son producto de un montaje del extinto DAS.