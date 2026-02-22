Gustavo Petro responde las críticas de Álvaro Uribe a Iván Cepeda: “Creo que es más conciliador que yo”

El presidente Gustavo Petro le respondió, a través de su cuenta de X, a Álvaro Uribe Vélez, quien dijo que le tiene más “miedo” a Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, que a él.

En entrevista con el diario El Colombiano, el expresidente y ahora candidato al Senado de la República por el Centro Democrático dijo que, mientras Petro a ratos “espabila”, Cepeda se parece más a dictadores, como Idi Amín, dictador de Uganda.

"Yo no sé. Petro a ratos se ríe, Petro a ratos espabila. Ah, esa mirada fija de Cepeda, como la de Idi Amín, que miraba al hígado de la contraparte. Yo le tengo pánico al comunismo", opinó el exmandatario.

Y Petro contestó en sus redes sociales, diciéndole al expresidente que Cepeda puede ser más conciliador que él mismo.

“Creo que Cepeda es más conciliador que yo”, publicó Petro en la madrugada de este domingo.

En la entrevista, el expresidente habló sobre sus acercamientos con el presidente Petro, que finalmente fueron infructuosos.

”Yo me reuní con Petro cuatro veces. Se le dijo al país que se había hablado. Desde la oposición tratamos de ayudar. Fue inútil”, dijo Uribe.

Y aseguró que, pese a que fueron conversaciones respetuosas, no se valoró la intención de ayudar del expresidente en etapas tempranas del Gobierno Petro.

“Bueno, unas conversaciones respetuosas. Se cumplió el horario. Yo me sentí muy halagado porque se hicieron a tiempo en la hora fijada. Para nada sirvieron, como dijera el poeta, “estos versos cuando los leáis mujeres jóvenes los hice para una como vosotras. Pero todo fue inútil”. Conversaciones inútiles y quisimos ayudar”, agregó.

Frente a la posibilidad de que Iván Cepeda llegue a la Presidencia, el exmandatario advirtió que sería la “imposición del estatismo cubano”.

“Me parece muy grave. Es la imposición del estatismo cubano. Muy grave. Están acabando las concesiones viales, están acabando el sistema de construcción de vivienda, quieren acabar con los fondos privados de pensiones donde los trabajadores colombianos tienen ahorrados 120.000 millones de dólares. No les importa el costo del Estado, le han sumado 200.000 personas entre contratistas y funcionarios”, resaltó Uribe.