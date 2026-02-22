Política

Álvaro Uribe habla de “fraudes electorales” y aseguró que “el crimen exige votar” por Iván Cepeda: “Caudales de dinero de corrupción y narco”

El expresidente colombiano se pronunció en medio de los ataques del presidente Gustavo Petro al sistema electoral.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
22 de febrero de 2026, 6:54 a. m.
El expresidente Álvaro Uribe volvió a cargar contra Iván Cepeda y Gustavo Petro.
El expresidente Álvaro Uribe volvió a cargar contra Iván Cepeda y Gustavo Petro. Foto: Colprensa/Colprensa/Presidencia

Álvaro Uribe Vélez, expresidente y líder del Centro Democrático, publicó un mensaje en X en el que habla sobre “fraudes electorales”, comparando la situación actual con lo que ocurrió en los comicios de 2022.

De acuerdo con el exmandatario, hace 4 años hubo “Pacto de La Picota”, en el que “el crimen exigió votar” por el ahora presidente Gustavo Petro.

“Hace 4 años: Pacto de La Picota, el crimen exigió votar por Petro, violación de topes y financiación ilegal”, escribió Uribe Vélez en la red social.

Ahora, según opina el exmandatario colombiano y actual candidato al Senado, “el crimen exige votar” por Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico.

Política

Militante de la Colombia Humana asegura que Santiago Osorio ofrece puestos en Gensa, Empocaldas y la Alcaldía de Manizales

Política

Gustavo Petro insiste en cuestionar las elecciones: ataca a la MOE y pide que Thomas Greg & Sons entregue la base de datos

Política

Gustavo Petro responde las críticas de Álvaro Uribe a Iván Cepeda: “Creo que es más conciliador que yo”

Política

Las 10 frases más impactantes de Mauricio Cárdenas en SEMANA: “Pareciera que el candidato es Petro y no Cepeda”

Política

Exdirector de Medicina Legal, Carlos Valdés, tiene serias dudas sobre los restos de Camilo Torres; exhumó a la madre del cura en Cuba

Política

Alejandro Gaviria cuestionó mensaje del presidente Petro y él lo llamó “alucinado matemático”

Política

Gustavo Petro anuncia decreto de Línea Negra para pueblos indígenas de la Sierra Nevada: “Los espero masivamente en las playas”

Confidenciales

Álvaro Uribe plantea su fórmula para inversión y empleo: “Bajar impuestos, dar estabilidad y eliminar entidades estatales”

Política

Grupo de los 38 juristas cuestionó que se investigue a magistrados que absolvieron a Álvaro Uribe: “Sienta un precedente nefasto”

Nación

Disidencias de las Farc amenazan a candidato a la Cámara y ordenan restricciones de movilidad en el Cauca

“Ahora, el crimen exige votar por Cepeda, acompañan con caudales de dinero de corrupción y narco”, concluyó en su mensaje.

Mientras tanto, el presidente Petro contestó a lo dicho por Uribe en una entrevista con El Colombiano, en la que el líder del Centro Democrático dijo que le tenía más miedo a Cepeda que a él.

"Yo no sé. Petro a ratos se ríe, Petro a ratos espabila. Ah, esa mirada fija de Cepeda, como la de Idi Amín, que miraba al hígado de la contraparte. Yo le tengo pánico al comunismo", expresó Uribe en sus declaraciones.

Gustavo Petro responde las críticas de Álvaro Uribe a Iván Cepeda: “Creo que es más conciliador que yo”

Petro, por su parte, resaltó que Cepeda puede llegar a ser más conciliador que él.

“Creo que Cepeda es más conciliador que yo”, publicó en su cuenta de X, respondiendo a la entrevista.

Uribe habló sobre las reuniones que sostuvo con el presidente, asegurando que fue un intento “inútil” con la intención de ayudarlo.

”Yo me reuní con Petro cuatro veces. Se le dijo al país que se había hablado. Desde la oposición tratamos de ayudar. Fue inútil”, dijo el ahora candidato al Senado de la República.

Más de Política

Miguel Ángel Soto, un militante de Colombia Humana en Manizales, relató que Santiago Osorio habría incumplido acuerdos políticos que suscribió en Manizales.

Militante de la Colombia Humana asegura que Santiago Osorio ofrece puestos en Gensa, Empocaldas y la Alcaldía de Manizales

El presidente Gustavo Petro se despacha contra el sistema electoral en Colombia.

Gustavo Petro insiste en cuestionar las elecciones: ataca a la MOE y pide que Thomas Greg & Sons entregue la base de datos

Álvaro Uribe, Gustavo Petro e Iván Cepeda

Gustavo Petro responde las críticas de Álvaro Uribe a Iván Cepeda: “Creo que es más conciliador que yo”

Mauricio Cárdenas, en entrevista con SEMANA.

Las 10 frases más impactantes de Mauricio Cárdenas en SEMANA: “Pareciera que el candidato es Petro y no Cepeda”

Carlos Valdés y las imágenes que conserva de la exhumación de los restos de la madre de Camilo Torres en La Habana.

Exdirector de Medicina Legal, Carlos Valdés, tiene serias dudas sobre los restos de Camilo Torres; exhumó a la madre del cura en Cuba

Alejandro Gaviria y Gustavo Petro.

Alejandro Gaviria cuestionó mensaje del presidente Petro y él lo llamó “alucinado matemático”

El presidente Gustavo Petro realizó una alocución el domingo 15 de febrero.

Gustavo Petro anuncia decreto de Línea Negra para pueblos indígenas de la Sierra Nevada: “Los espero masivamente en las playas”

El cantante Miguel Morales.

El cantante vallenato Miguel Morales sorprendió a sus seguidores con anuncio desde España: “Si gana nuevamente la izquierda”

Gustavo Petro reacciona a portada de SEMANA.

“¿Qué tal que los soldados de Colombia pudieran ser testigos electorales?”: Gustavo Petro ante la advertencia de Mauricio Cárdenas en la portada de SEMANA

Noticias Destacadas