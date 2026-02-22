Álvaro Uribe habla de “fraudes electorales” y aseguró que “el crimen exige votar” por Iván Cepeda: “Caudales de dinero de corrupción y narco”

Álvaro Uribe Vélez, expresidente y líder del Centro Democrático, publicó un mensaje en X en el que habla sobre “fraudes electorales”, comparando la situación actual con lo que ocurrió en los comicios de 2022.

De acuerdo con el exmandatario, hace 4 años hubo “Pacto de La Picota”, en el que “el crimen exigió votar” por el ahora presidente Gustavo Petro.

Fraudes electorales:

Hace 4 años: Pacto de la Picota, el crimen exigió votar por Petro, violación de topes y financiación ilegal;



Ahora, el crimen exige votar por Cepeda, acompañan con caudales de dinero de corrupción y narco — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) February 22, 2026

“Hace 4 años: Pacto de La Picota, el crimen exigió votar por Petro, violación de topes y financiación ilegal”, escribió Uribe Vélez en la red social.

Ahora, según opina el exmandatario colombiano y actual candidato al Senado, “el crimen exige votar” por Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico.

“Ahora, el crimen exige votar por Cepeda, acompañan con caudales de dinero de corrupción y narco”, concluyó en su mensaje.

Mientras tanto, el presidente Petro contestó a lo dicho por Uribe en una entrevista con El Colombiano, en la que el líder del Centro Democrático dijo que le tenía más miedo a Cepeda que a él.

"Yo no sé. Petro a ratos se ríe, Petro a ratos espabila. Ah, esa mirada fija de Cepeda, como la de Idi Amín, que miraba al hígado de la contraparte. Yo le tengo pánico al comunismo", expresó Uribe en sus declaraciones.

Gustavo Petro responde las críticas de Álvaro Uribe a Iván Cepeda: “Creo que es más conciliador que yo”

Petro, por su parte, resaltó que Cepeda puede llegar a ser más conciliador que él.

“Creo que Cepeda es más conciliador que yo”, publicó en su cuenta de X, respondiendo a la entrevista.

Uribe habló sobre las reuniones que sostuvo con el presidente, asegurando que fue un intento “inútil” con la intención de ayudarlo.

”Yo me reuní con Petro cuatro veces. Se le dijo al país que se había hablado. Desde la oposición tratamos de ayudar. Fue inútil”, dijo el ahora candidato al Senado de la República.