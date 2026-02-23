Explosivos computadores de Raúl Reyes reviven en la campaña 18 años después: Gustavo Petro defiende a Iván Cepeda, mientras la derecha contraataca

Cada vez que puede el expresidente Álvaro Uribe Vélez se excusa con quien llama “el hermano” gobierno de Ecuador porque durante su gobierno se perpetró uno de los mayores golpes al ADN de las Farc: el bombardeo aéreo al campamento donde permanecía el comandante guerrillero Raúl Reyes.

Ocurrió el 1 de marzo de 2008 en zona limitrofe entre Colombia y el vecino país y, además del golpe certero al internacionalista de ese grupo armado (a través de sus relaciones lograba contactos con Rusia, Venezuela y Cuba, y otros 13 países), se obtuvo un gran logro, en su momento, para la justicia: sus computadores personales.

En los dispositivos quedaron consignados los negocios del subversivo, las alianzas, los socios estratégicos y las alianzas políticas, entre ellas, con el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y Nicolás Maduro.

Alvaro Uribe, Gustavo Petro, Raúl Reyes e Iván Cepeda Foto: Semana

Además, aparecieron relacionados varios nombres como el de la exsenadora Piedad Córdoba, a quien la llamaba Teodora en sus correos electrónicos. Y el de Iván Cepeda.

En los computadores se indicaba que, como defensor de derechos humanos, Cepeda se contactó con las Farc para avanzar en una convocatoria y lograr una gran movilización el 6 de marzo y contrarrestar la marcha del 1 de febrero de 2008 donde, según documentó la Comisión de la Verdad, “millones de colombianos salieron a manifestarse contra el secuestro en una marcha que resultó ser rechazo a las Farc”. Esa movilización llevó a la guerrilla a liberar a varios políticos que mantenía en su poder.

El senador y candidato presidencial Iván Cepeda. Foto: Foto suministrada por la campaña del senador y candidato presidencial Iván Cepeda

La mención contra Cepeda fue cuestionada en su momento, pero judicialmente los computadores de Reyes no se constituyeron como una prueba porque no se obtuvieron tras una petición de un juez y la Corte Suprema consideró que, como fueron obtenidos por fuera de Colombia, estaban por encima de los protocolos internacionales.

18 años después, el fantasma de los computadores de Reyes no desaparece e intenta enlodar la candidatura de Cepeda, el mejor ranqueado para convertirse en el sustituto de Gustavo Petro, según los más recientes sondeos de opinión.

El exministro del Interior, Daniel Palacios, hoy precandidato presidencial, radicó una solicitud formal ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos para que se investiguen las menciones de Iván Cepeda en los computadores de Reyes.

Daniel Palacios e Iván Cepeda. Foto: Semana/Colprensa

“Solicité a la fiscal que revise las menciones del hoy candidato en los computadores de Reyes, contienen valiosa información sobre los vínculos con el crimen organizado, organizaciones terrorista y narcotraficantes, es pieza fundamental hoy y ha sido utilizada como una carga probatoria en el indictment que hoy se lleva a cabo contra Nicolás Maduro”, informó Palacios.

La derecha tiene claro que la mención de Reyes sobre Cepeda puede generar un eco y un impacto a su favor en las presidenciales del 2026 y optaron por desempolvar ese episodio del que aún siguen quedando más preguntas que respuestas.

El expresidente Álvaro Uribe- quien dedica gran parte de sus discursos para arreciar contra Gustavo Petro e Iván Cepeda- dijo: “Los computadores de ‘Raúl Reyes’ son prueba contra Iván Cepeda; él trabajaba para las Farc”.

“Yo me he sometido ante un juez de la República, nunca he dejado de dar de la cara a la justicia. Toda la defensa técnica la hicieron el doctor Jaime Granados, el doctor Jaime Lombana, el doctor Juan Felipe Amaya, el doctor Guevara, etc. Yo no sé qué haría Cepeda sentado frente a un juez en ese momento, frente a la Corte y que le saquen esos computadores”, expresó el exmandatario en diálogo con Caracol Radio.

Gustavo Petro sabe que el escándalo que en 2018 le generó varios dolores de cabeza a Piedad Córdoba- incluso truncaron su carrera política- y hoy le pueden pasar factura a Cepeda.

Por eso, desde sus redes sociales, su principal tribuna de comunicación con el país, el presidente salió en su defensa.

“Los computadores de Reyes son prueba considerada inválida, por qué fueron manipulados antes de llegar a la justicia. Los manipularon en su gobierno y fueron recogidos a través de un acto ilegal. La justicia demostró la manipulación de los textos escritos allí. Las pruebas fueron declaradas inválidas por estos hechos. Otra cosa hubiera sucedido si en su gobierno no se intenta modificar pruebas para involucrar gente de la oposición a usted. Algo así hicieron en mi gobierno contra el general Huertas y Wilmar. Trataron de presionar a un preso para que lo acusara y presentaron en la prensa que las pruebas provenían de los computadores y USB recogidos a alias Calarcá y no hay una sola prueba al respecto, solo que la fiscal general no lo dice, prefiere la duda”, afirmó Petro.

La candidata presidencial por el Centro Democrático, Paloma Valencia, entró en la discusión y desmintió a Petro.

“Esto es mentira”, le dijo.

“Las pruebas son reales y están validadas por la Interpol. Las pruebas existen sobre las comunicaciones del señor Iván Cepeda con Raúl Reyes y las Farc. La Corte dictaminó un problema de procedimiento, jamás que la información hubiera sido manipulada. Colombia tiene que saber que quienes se abrazan y defienden criminales, tenían comunicación directa con las Farc", manifestó.

Por su parte, el candidato presidencial Iván Cepeda no se ha referido al tema, pero sin duda tendrá que hacerlo en lo que resta de la campaña presidencial.