Política

“Acto ilegal”: Gustavo Petro habló de los computadores del exjefe de las Farc, Raúl Reyes, que mencionan a Iván Cepeda

El jefe de Estado indicó: “La justicia demostró la manipulación”.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
23 de febrero de 2026, 12:19 p. m.
De izquierda a derecha: Álvaro Uribe, Gustavo Petro, Raúl Reyes e Iván Cepeda.
De izquierda a derecha: Álvaro Uribe, Gustavo Petro, Raúl Reyes e Iván Cepeda. Foto: Semana

Nuevamente, los computadores que habían sido incautados al extinto jefe de la guerrilla de las Farc, Raúl Reyes, han generado polémica, ya que en esos elementos informáticos se mencionaba al senador y ahora candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda.

Sobre ese caso en particular, el expresidente Álvaro Uribe Vélez lanzó una aguda pulla a Cepeda al expresar que esos computadores de Reyes son prueba en contra de Iván Cepeda, de que “él trabajaba para las Farc”. Dicho señalamiento lo hizo Uribe en diálogo con Caracol Radio.

“Aquí el único rodeado de bandidos y corruptos es usted”: Vicky Dávila le contesta a Gustavo Petro

Ese sablazo del expresidente Uribe tuvo una respuesta por parte del mandatario Gustavo Petro, quien habló de ese tema en particular por medio de su cuenta personal de X.

Los computadores de Reyes son prueba considerada inválida, porque fueron manipulados antes de llegar a la justicia. Los manipularon en su gobierno y fueron recogidos a través de un acto ilegal”, expresó Petro.

Semana TV

José Jaime Uscátegui quiere reelegirse en la Cámara de Representantes: “Necesitamos un Gobierno de autoridad”

Semana TV

Mauricio Toro reveló su fórmula para regresar al Congreso en las elecciones de este 8 de marzo

Política

Petro sigue presionando a la Registraduría: “Se trata de que se entregue el código fuente completo a los expertos puestos por los partidos”

Política

Candidato Mauricio Parodi propone que apoyo a deportistas sea un eje central del Estado a través de obras por impuestos

Política

“Fiscales fracasan cuando se meten en la hipótesis de buscar pruebas contra Petro”: el presidente sorprendió con mensaje en X

Política

Exdirector de la Dian, Luis Carlos Reyes, no suelta a Roy Barreras y les habla a sus electores: “Me amenazó con partirme las piernas”

Política

CNE presentó plataforma de testigos para las elecciones de 2026 en Venezuela: este es el objetivo de la socialización

El Debate

Advierten el principal peligro que hay si Iván Cepeda gana las elecciones y sucede a Gustavo Petro: “Queda aterrado”

Política

“Aquí el único rodeado de bandidos y corruptos es usted”: Vicky Dávila le contesta a Gustavo Petro

Política

Francia Márquez dice que el “poder no la deslumbra”, pero María Fernanda Cabal le recordó sus 31 viajes al exterior y los gastos por casi 200 millones en viáticos

Y avanzó en el mensaje: “La justicia demostró la manipulación de los textos escritos allí. Las pruebas fueron declaradas inválidas por estos hechos”.

“Otra cosa hubiera sucedido si en su gobierno no se intenta modificar pruebas para involucrar gente de la oposición a usted. Algo así hicieron en mi gobierno contra el general Huertas y Wilmar. Trataron de presionar a un preso para que lo acusara y presentaron en la prensa que las pruebas provenían de los computadores y USB recogidos a alias Calarcá y no hay una sola prueba al respecto, solo que la fiscal general no lo dice, prefiere la duda”, recalcó el presidente de la República.

Sumado a ello, en la entrevista con ese medio de comunicación, el expresidente Álvaro Uribe manifestó: “Yo me he sometido ante un juez de la República, nunca he dejado de dar la cara a la justicia. Toda la defensa técnica la hicieron el doctor Granados, el doctor Lombana, el doctor Amaya, el doctor Guevara, etc. Yo no sé qué haría Cepeda sentado frente a un juez en ese momento, frente a la Corte y que le saquen esos computadores”.

“Fiscales fracasan cuando se meten en la hipótesis de buscar pruebas contra Petro”: el presidente sorprendió con mensaje en X

Y por último lanzó otro dardo a Cepeda: “Ha sido chavista de frente, ha sido madurista de frente. Cada rato se expresa como enemigo de los Estados Unidos de frente, enemigo de la empresa privada de frente, enemigo del sector agropecuario de frente; amigo de la estatización de la salud de frente, amigo de los criminales de frente”.

Más de Política

Representante José Jaime Uscátegui.

José Jaime Uscátegui quiere reelegirse en la Cámara de Representantes: “Necesitamos un Gobierno de autoridad”

Mauricio Toro.

Mauricio Toro reveló su fórmula para regresar al Congreso en las elecciones de este 8 de marzo

Avanzan las votaciones por la consulta para la eleccion del candidato presidencial del Pacto Histórico en la capital.

Petro sigue presionando a la Registraduría: “Se trata de que se entregue el código fuente completo a los expertos puestos por los partidos”

Mauricio Parodi, candidato al Congreso.

Candidato Mauricio Parodi propone que apoyo a deportistas sea un eje central del Estado a través de obras por impuestos

Gustavo Petro

“Fiscales fracasan cuando se meten en la hipótesis de buscar pruebas contra Petro”: el presidente sorprendió con mensaje en X

Roy Barreras, embajador de Colombia en Londres y Juan Carlos Reyes, ministro de Comercio. Al fondo, el puerto de Buenaventura

Exdirector de la Dian, Luis Carlos Reyes, no suelta a Roy Barreras y les habla a sus electores: “Me amenazó con partirme las piernas”

El presidente del CNE, el magistrado Cristian Quiroz, recordó que la labor de los testigos es clave para garantizar la transparencia y el respeto por la voluntad popular, siempre dentro del marco de la ley.

CNE presentó plataforma de testigos para las elecciones de 2026 en Venezuela: este es el objetivo de la socialización

Vicky Dávila Gustavo Petro

“Aquí el único rodeado de bandidos y corruptos es usted”: Vicky Dávila le contesta a Gustavo Petro

María Fernanda Cabal y Francia Márquez.

Francia Márquez dice que el “poder no la deslumbra”, pero María Fernanda Cabal le recordó sus 31 viajes al exterior y los gastos por casi 200 millones en viáticos

Noticias Destacadas