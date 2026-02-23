“Acto ilegal”: Gustavo Petro habló de los computadores del exjefe de las Farc, Raúl Reyes, que mencionan a Iván Cepeda

Nuevamente, los computadores que habían sido incautados al extinto jefe de la guerrilla de las Farc, Raúl Reyes, han generado polémica, ya que en esos elementos informáticos se mencionaba al senador y ahora candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda.

Sobre ese caso en particular, el expresidente Álvaro Uribe Vélez lanzó una aguda pulla a Cepeda al expresar que esos computadores de Reyes son prueba en contra de Iván Cepeda, de que “él trabajaba para las Farc”. Dicho señalamiento lo hizo Uribe en diálogo con Caracol Radio.

Ese sablazo del expresidente Uribe tuvo una respuesta por parte del mandatario Gustavo Petro, quien habló de ese tema en particular por medio de su cuenta personal de X.

“Los computadores de Reyes son prueba considerada inválida, porque fueron manipulados antes de llegar a la justicia. Los manipularon en su gobierno y fueron recogidos a través de un acto ilegal”, expresó Petro.

Y avanzó en el mensaje: “La justicia demostró la manipulación de los textos escritos allí. Las pruebas fueron declaradas inválidas por estos hechos”.

“Otra cosa hubiera sucedido si en su gobierno no se intenta modificar pruebas para involucrar gente de la oposición a usted. Algo así hicieron en mi gobierno contra el general Huertas y Wilmar. Trataron de presionar a un preso para que lo acusara y presentaron en la prensa que las pruebas provenían de los computadores y USB recogidos a alias Calarcá y no hay una sola prueba al respecto, solo que la fiscal general no lo dice, prefiere la duda”, recalcó el presidente de la República.

Sumado a ello, en la entrevista con ese medio de comunicación, el expresidente Álvaro Uribe manifestó: “Yo me he sometido ante un juez de la República, nunca he dejado de dar la cara a la justicia. Toda la defensa técnica la hicieron el doctor Granados, el doctor Lombana, el doctor Amaya, el doctor Guevara, etc. Yo no sé qué haría Cepeda sentado frente a un juez en ese momento, frente a la Corte y que le saquen esos computadores”.

Y por último lanzó otro dardo a Cepeda: “Ha sido chavista de frente, ha sido madurista de frente. Cada rato se expresa como enemigo de los Estados Unidos de frente, enemigo de la empresa privada de frente, enemigo del sector agropecuario de frente; amigo de la estatización de la salud de frente, amigo de los criminales de frente”.