Congresistas de EE. UU. estarían interesados en apoyar la solicitud de Daniel Palacios para investigar a Iván Cepeda

El exministro y candidato presidencial Daniel Palacios le pidió a la justicia de los Estados Unidos que investigue las menciones que se hacen sobre Iván Cepeda en los computadores incautados al exjefe guerrillero Raúl Reyes.

Palacios, quien hizo parte del gobierno del presidente Iván Duque, confirmó su visita a los Estados Unidos y aseguró que su petición concreta a las autoridades estadounidenses es para que evalúen si la información que contiene esos computadores amerita una investigación formal.

“Le he solicitado a la fiscal general Pam Bondi que revise las menciones del hoy candidato Iván Cepeda en los computadores de Raúl Reyes, los cuales contienen valiosa información”, señaló Palacios, al resaltar que estos equipos son “pieza fundamental y carga probatoria contra Nicolás Maduro”.

Lo nuevo que se conoció es que varios congresistas republicanos estarían interesados en apoyar la solicitud de Palacios ante el despacho de la Fiscal General Pam Bondi, justo en momentos donde el computador de Raúl Reyes es una pieza clave en la acusación contra Nicolas Maduro.