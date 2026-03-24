Gustavo Petro le responde al exministro Daniel Palacios por el accidente del avión Hércules que dejó 69 muertos

En medio de los cuestionamientos que se han conocido en contra del presidente Gustavo Petro, por el accidente aéreo del avión Hércules que dejó 69 uniformados muertos, el mandatario habló de quién sería el “directo responsable” de la tragedia.

En un mensaje que publicó en su cuenta de X, el jefe de Estado señaló a un exministro del gobierno del expresidente Iván Duque, se trata de Daniel Palacios, quien estuvo al frente del Ministerio del Interior.

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“Toda tragedia tiene explicación y esta en averiguación aún tiene ya causas, quizás no todas. Cuanto más viejo sea un avión, más vale el mantenimiento. Su costo es exponencial. Para 43 años de antigüedad, es lógico que la curva de costos de mantenimiento acorta la vida útil muy rápido”, expresó Petro.

Y agregó: “Una causa indudable es la vejez del aparato y usted es directo responsable de eso. No se excuse en la tragedia para evadir sus responsabilidades”.

“La razón es que no les importa la gente humilde, ese es el trazo general del gobierno que pasó y que quiere volver. Les importa un bledo la gente que trabaja”, recalcó el jefe de Estado en una defensa de su gobierno en medio de la tragedia.

La reaccionó de Petro se dio por un mensaje que publicó el exministro del Interior Daniel Palacios: “Señor @petrogustavo. Estamos ante una de las mayores tragedias aéreas militares de nuestra historia y usted ha preferido polemizar en lugar de actuar con la responsabilidad que exige su cargo”.

“Pero como es evidente que no lo hará, es necesario corregir algunas imprecisiones:

1. El mantenimiento PDM de un Hércules cuesta menos de 4 millones de dólares, mientras que uno nuevo ronda los 70 millones. Las cifras no son cuestión de opinión sino de conocimiento.

2. No existe ningún helicóptero MIG ruso. Los MIG son aviones de combate. Los helicópteros utilizados en Colombia son MI-17. Es importante informarse antes de hablar”, subrayó Palacios.

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Y concluyó: “Colombia merece un liderazgo serio en momentos difíciles. Hoy, más que nunca, las Fuerzas Militares necesitan respaldo, no confusión ni desinformación. Pero para que seamos claros, fue usted quien complació y fortaleció a los criminales mientras debilitó a la Fuerza Publica”.

Por último, en las redes sociales le han pedido explicaciones al gobierno del presidente Petro sobre los mantenimientos de las aeronaves de la FAC, con el objetivo de evitar un hecho similar en el futuro.