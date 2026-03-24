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Exministro Daniel Palacios le reclama a Petro: “El mantenimiento y operación de las aeronaves son responsabilidad de su gobierno”

El exfuncionario del gobierno Duque criticó la manera en que Petro ha manejado las aeronaves.

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Redacción Semana
24 de marzo de 2026, 10:36 a. m.
El exministro del Interior Daniel Palacios criticó al presidente Gustavo Petro.
El exministro del Interior Daniel Palacios criticó al presidente Gustavo Petro. Foto: SEMANA

Tras el accidente del avión Hércules de la Fuerza Aeroespacial de Colombia (FAC) en Putumayo, se generó todo un debate político sobre la responsabilidad que tendría el Gobierno.

El exministro del Interior Daniel Palacios cuestionó al mandato actual. “Señor Gustavo Petro, tamaña tontería es seguir insistiendo en algo que no es cierto, el avión no fue comprado, fue donado”, aclaró Palacios.

Además, dijo que el avión “llevaba más de seis años operando” y que cuatro de esos han sido en el Gobierno actual. “Si era una chatarra, ¿qué hacía volando? El Gobierno de Iván Duque terminó hace cuatro años. El mantenimiento y operación de las aeronaves son responsabilidad de su Gobierno y de nadie más”, criticó Palacios.

El exministro del Interior agregó que el comandante de la FAC “declaró que el avión estaba en condiciones de aeronavegabilidad”, por lo que preguntó si estaría mintiendo.

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“¿Por qué el afán de distraer la investigación? ¿Tendrá alguna relación con la falta de mantenimiento y que más del 60 % de la flota aérea esté en tierra? Estas son las preguntas que debería responder”, afirmó.