El exministro de Defensa, Diego Molano, le salió al paso a los recientes mensajes del presidente Gustavo Petro, quien aseguró que el avión siniestrado en Putumayo era una chatarra que compró el gobierno Duque.

Llamas y una densa columna de humo negro se elevan desde un avión Hércules de la Fuerza Aeroespacial que se estrelló durante el despegue en Puerto Leguízamo, Putumayo. Foto: AFP

Tras la grave aseveración del jefe de Estado, el exministro de Defensa explicó que el avión accidentado hace parte de un programa de cooperación entre Colombia y Estados Unidos.

Señaló que las autoridades estadounidenses entregaron seis aviones Hércules, de los cuales tres fueron recibidos en el gobierno Duque y los otros tres en el gobierno Petro.

“El presidente Petro, como siempre, busca tergiversar la realidad, decir mentiras para evadir la responsabilidad de su Gobierno. Este avión Hércules pertenece a un grupo de seis aviones que fueron negociados en un programa de cooperación con Estados Unidos, en los cuales ellos nos entregaban esos aviones después de una reparación inicial, y luego el gobierno colombiano asumía el total del overhaul y mantenimiento de esos aviones para su operación futura”, aseguró Molano.

Un avión militar se estrelló este lunes 23 de marzo tras despegar de Puerto Leguízamo, Putumayo. Foto: AP

Así mismo, indicó que: “El gobierno del presidente Duque recibió tres de estos Hércules, y los otros tres los recibió el gobierno Petro. Entonces, aquí no hay ninguna compra, es un programa de cooperación de un paquete de seis que, de hecho, pues recibimos nosotros tres y pusimos en operación, y los otros tres los recibió el presidente Petro”.

El exministro de Defensa aseguró además que el presidente Petro no está pendiente de los temas de defensa del país.

“Como siempre, no sabe ni siquiera el presidente Petro qué recibe su Gobierno y qué programas de cooperación tiene. En segundo lugar, es claro que aquí el problema no está en esa discusión del avión, sino en lo de fondo, aquí lo que sucede es que el Gobierno del presidente Petro ha venido incrementando el presupuesto de funcionamiento, pero a las Fuerzas Militares les ha reducido el presupuesto de inversión y eso es muy grave, porque cuando se reduce y se baja el presupuesto de inversión, lo que hace es reducir los mantenimientos estratégicos, se reduce el reemplazo de aviones, se reducen las horas de vuelo y eso tiene efectos, por supuesto, de la operación”.

Soldados y rescatistas cerca de un Hércules de la Fuerza Aérea que emite humo espeso después de que el avión se estrellara durante el despegue en Puerto Leguizamo (Putumayo), el 23 de marzo de 2026 Foto: AFP

El exministro de Defensa también señaló que el gobierno de Duque preparó más de 9 billones de pesos para que el Gobierno Petro los usara en la modernización del sector defensa, incluyendo la compra de aviones. Sin embargo, el Gobierno Petro detuvo esos recursos por razones ideológicas.

Mientras el accidente del avión Hércules de la Fuerza Aérea se convierte en el siniestro más grave en décadas en las Fuerzas Militares, desde la Casa de Nariño insisten en mirar el espejo retrovisor para endilgar responsabilidades, como lo hizo el presidente Petro en el siguiente trino.

Hasta ahora, más de 60 militares y policías han muerto en el accidente. Desde que comenzó el gobierno de Petro, ha habido más de 80 muertes en accidentes de aviones militares.