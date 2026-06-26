El ministro Pedro Sánchez les pidió “humildad” a los delegados del presidente electo, Abelardo De La Espriella

“Está todo previsto para hacer un empalme profesional, transparente y también responsable. Una de las cualidades que pedimos a quienes lleguen a recibir este Ministerio de Defensa es también la humildad”, estas fueron las recientes palabras del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, al indicar que todo está listo para realizar el empalme con el próximo Gobierno.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, hizo petición a delegados del Gobierno entrante. Foto: MinDefensa

Asimismo, señaló que, por parte de la comisión de empalme entrante, se debe “escuchar lo que hemos hecho, escuchar lo que estamos haciendo, conocer las propuestas que estamos adelantando, porque aquí el único propósito, como lo he dicho siempre, es nuestra amada patria”.

“Esta Fuerza Pública no es de un Gobierno, es de la nación. Este Ministerio de Defensa no es de un Gobierno, es de la nación. Obviamente, sigue los lineamientos del presidente que esté en su momento, pero se debe a toda Colombia”, agregó el ministro de Defensa.