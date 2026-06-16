Pedro Sánchez, ministro de Defensa, se refirió al uso de celulares en los puestos de votación: “Nadie puede”

En la tarde de este martes, 16 de junio, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, emitió un pronunciamiento dirigido a la ciudadanía sobre las medidas de seguridad y el uso de dispositivos móviles en los puntos de votación del territorio nacional. Las directrices buscan garantizar el desarrollo de la jornada electoral bajo las normativas vigentes.

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El jefe de la cartera de Defensa confirmó el despliegue de los miembros de la Fuerza Pública y la implementación de las restricciones tecnológicas dentro de los recintos de votación. La medida responde a las estrategias institucionales para mitigar los riesgos asociados a la interferencia en la decisión de los electores.

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Sánchez afirmó que “toda la fuerza pública en su máxima capacidad estará desplegada; de manera directa habrá 248 mil hombres y mujeres de nuestras fuerzas militares y Policía Nacional, y 160 mil más estarán en actividades de apoyo, para un total de 408 mil hombres y mujeres. Reconocemos los riesgos, pero también reconocemos que hay la capacidad de todo el Estado para mitigarlos”.

La autoridad gubernamental explicó que el ‘Plan Democracia’ se ha estructurado de manera anticipada para contrarrestar las denuncias de presiones indebidas sobre la población. En ese sentido, se complementaron las acciones operativas con la expedición de un decreto presidencial que regula el comportamiento dentro de los recintos.

Prohibido el uso de celulares y cámaras fotográficas dentro de los puestos de votación.



Durante la instalación del PMU Electoral, el ministro de Defensa, @PedroSanchezCol, recordó que esta medida busca garantizar la transparencia del proceso democrático y prevenir posibles casos… pic.twitter.com/yIn8AiEeqO — Mindefensa (@mindefensa) June 16, 2026

El ministro añadió: “Desde hace más de un año venimos trabajando con este ‘Plan Democracia’. Una de las principales amenazas que hemos escuchado recientemente y de la que hemos tomado atenta nota tiene que ver con el constreñimiento. Por ello, la acción de la Fuerza Pública está enfocada a actuar y a neutralizar esa posibilidad”.

“También se ha tomado la decisión de un decreto que invita a todos los votantes a hacerlo de manera libre y transparente, prohibiendo el uso de celulares o de cámaras fotográficas en los puestos y las mesas de votación. Nadie puede tomarle la foto al voto; eso ayuda a anular el riesgo del constreñimiento”, concluyó Sánchez.

Medidas de control y consecuencias legales en las mesas de votación

Registrar imágenes de las tarjetas electorales marcadas está prohibido por las autoridades competentes, debido a que vulnera el principio del secreto del voto. Si los jurados, los testigos electorales o los agentes de la Policía Nacional detectan el uso de cámaras en el cubículo, se procederá al retiro del ciudadano y al decomiso temporal del equipo.

A una semana de la segunda vuelta presidencial del 21 de junio, el ministro @PedroSanchezCol instaló de manera anticipada el Puesto de Mando Unificado (PMU) Electoral, con el fin de fortalecer la coordinación y el seguimiento de las acciones de seguridad previas a la jornada… pic.twitter.com/qdwbqY8USU — Mindefensa (@mindefensa) June 16, 2026

Aunque la captura de la imagen no genera una sanción económica automática, el hecho puede ser tipificado como indicio de fraude si se vincula con la compra de votos. En los casos donde se compruebe el delito de constreñimiento al sufragante, la Fiscalía General de la Nación asumirá las investigaciones judiciales, las cuales contemplan penas de prisión de entre 4 y 9 años.

La restricción para operar teléfonos celulares rige entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde en las zonas de votación. La única excepción autorizada por la Registraduría Nacional permite al ciudadano exhibir el dispositivo para validar la cédula digital ante los jurados, debiendo guardarlo inmediatamente después de la verificación.