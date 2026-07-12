Ministro de Defensa se apartará de su cargo de manera temporal por temas personales: se perderá el desfile del 20 de julio

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se apartará de su cargo de manera temporal en los próximos días, para cumplir con algunos temas personales que tiene pendiente y que le impiden mantenerse al frente de la cartera.

Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, asegura que junta asesora de las FF. MM. aprobó el ascenso del exedecán de Petro

Una fuente cercana al alto funcionario le confirmó a SEMANA que Sánchez se apartará de su cargo en los próximos días para atender un tema médico que venía aplazando desde hace bastante tiempo.

El ministro dejaría la dirección de la cartera por aproximadamente unos 20 días, lo que corresponde casi a casi el tiempo que le resta de Gobierno al presidente Gustavo Petro, quien el próximo 7 de agosto tendrá que entregar la presidencia al electo mandatario Abelardo De La Espriella.

La licencia que se tomará Sánchez coincide precisamente con la conmemoración del Día de la Independencia de Colombia, el próximo 20 de julio, por lo que el ministro, quien lidera las Fuerzas Militares y de Policía, no participará del desfile programado para realizarse en el sur de Bogotá.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, regresará la primera semana de agosto a su cargo. Foto: JUAN CARLOS SIERRA

Se espera que el alto funcionario regrese a su cargo la primera semana de agosto, que se convertirá en la última de la actual administración, para lo que será la despedida del presidente Gustavo Petro de la Presidencia de Colombia.

El viceministro para las políticas de defensa y seguridad, Javier Andrés Baquero Maldonado, será el encargado para asumir las funcionar de Pedro Sánchez mientras la licencia médica que se tomará.

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