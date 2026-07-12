En video, la desafiante reaparición de alias Bendito Menor tras la advertencia de Abelardo De La Espriella: “Estamos es melo”

Naín Andrés Pérez, alias Naín o Bendito Menor, líder de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra, no para de burlarse de las autoridades colombianas a pesar de que ofrecen hasta $1.000 millones de recompensa por su paradero.

En redes sociales, el criminal suele subir contenido recorriendo, como si nada, varias zonas de La Guajira en compañía de su pareja sentimental conocida con el alias de La Bebecita.

Alias Bendito Menor, uno de los más buscados en el Caribe, burla a las autoridades: se paseó en moto por Riohacha, La Guajira

Sin embargo, el presidente electo, Abelardo De La Espriella, ya lo tiene en la mira y, precisamente, el pasado jueves 9 de julio, le envió una orden clara y puntual a su ministro de Defensa recientemente asignado, el general (r) Jorge Eduardo Mora.

De La Espriella, quien asumirá el poder presidencial el próximo 7 de agosto, compartió un mensaje a través de su cuenta en X recalcando que será implacable contra los criminales. Y alias Bendito Menor no es la excepción.

“Señor Ministro de Defensa designado @generalmora11 : este criminal que azota a La Guajira debe ser considerado como uno de los objetivos de alto valor de mi gobierno. Proceda a preparar todo lo correspondiente para capturar o dar de baja, si se resiste, a este rufián. Les he dado a los bandidos la oportunidad de sometimiento, si no lo hacen, debe caerles todo el peso de la ley. Seré implacable con aquellos que siembran la violencia y la muerte", dijo en X el presidente electo, el pasado miércoles.

Sin embargo, en las últimas horas, alias Bendito Menor reapareció en las redes sociales, nuevamente con su tono desafiante, a pesar de la advertencia del presidente electo.

En un video, este criminal se grabó junto a alias La Bebecita y una moto de gama alta de color negro. Al fondo, el mar Caribe y vegetación característica de La Guajira.

Junto al video que compartió en X, un mensaje retador: “Estamos es melooo sin miedo que viva mi Guajira”.

En otra publicación en Facebook, esta vez una imagen con su pareja, se lee otro escrito: “Mi patria va más allá de simples palabras. Porque mi palabra es mi firma”.

La publicación de alias Bendito Menor. Foto: Cuenta en Facebook: el bendito menor.

Por último, en su más reciente publicación en Facebook, el criminal se muestra cariñoso con alias Bebecita a su lado. Junto a la imagen de ambos, una frase que dice: “Para ser el dueño del juego, primero hay que aprender a respetar las reglas que uno mismo inventa”.