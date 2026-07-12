Ejército frustró secuestro de 5 personas en la vía Panamericana

La Tercera División del Ejército Nacional confirmó el rescate de cinco personas en medio de una operación adelantada por tropas de la Brigada 29 en un sector de la vía Panamericana, en el departamento del Cauca.

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De acuerdo con la institución, el operativo se desarrolló en el sector de la vereda La Depresión, en el municipio de Rosas, donde el grupo de liviano de Caballería N°8 atendió el llamado de auxilio de las víctimas.

“Los soldados reaccionaron de inmediato y entraron en combate con los delincuentes en plena carretera, logrando poner a salvo a los civiles, incluidas dos mujeres”, señaló la Tercera División del Ejército Nacional.

En medio de la confrontación, dos de los delincuentes intentaron ocultar a las personas en una zona boscosa. Sin embargo, la presión de las tropas derivó en que los secuestradores huyeran del lugar, logrando frustrar la acción.

Tras ponerlos a salvo, los soldados de la Tercera División hicieron el respectivo acompañamiento a las 5 personas víctimas y los orientaron para que instauraran las denuncias respectivas contra responsables.

El Ejército informó que el dispositivo operacional sobre este importante corredor vial del occidente del país se mantiene activo para proteger a la ciudadanía que se desplaza por allí.

“Las operaciones continúan para contrarrestar cualquier acción delictiva sobre la principal vía de los caucanos”, señaló la institución a través de un comunicado a la opinión pública en sus redes sociales.

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