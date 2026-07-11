El uso de drones con explosivos para la guerra cambió el teatro operacional para la fuerza pública. En lo corrido del año se han registrado 172 ataques con estos dispositivos, que han ocasionado la muerte de seis militares, cinco civiles y 141 heridos. Este fenómeno generó que el sector defensa priorizara la compra de equipos antidrones.

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Sin embargo, la adquisición de estos dispositivos no va a la misma velocidad de la necesidad que requiere la fuerza, y cuando por fin se decide comparar los equipos para hacerles frente a los grupos criminales, se presentan problemas contractuales, como ocurrió con un millonario contrato que se dio en 2025, durante la administración del segundo comandante del Ejército, general Erick Rodríguez, por un valor superior a los 80.000 millones de pesos para adquirir 19 equipos.

La idea, según le confirmaron fuentes militares a SEMANA, era adquirir tres equipos fijos y 16 semifijos para la región del Catatumbo, en Norte de Santander, una de las zonas más afectadas por estas acciones terroristas.

Hoy, casi un año después, SEMANA comprobó que el sistema antidrones para el Ejército no está en funcionamiento. Según las fuentes militares, en diciembre de 2025 debían entrar a operar los 19 equipos. Sin embargo, el contratista pidió una prórroga para poder cumplir lo acordado.

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Efectivamente, se le concedió la prórroga y el nuevo plazo fue febrero de 2026, pero fuentes del sector defensa le revelaron a SEMANA que los equipos no salieron bien librados en las pruebas técnicas. Por eso, fueron devueltos. En últimas, los sistemas no detectaban los equipos enemigos.

Tras el incumplimiento, se ordenó que el contrato entrara en la fase de debido proceso, es decir, cuando se busca una revisión al detalle del incumplimiento, una conciliación y, si no se logra, acudir a las pólizas y posibles sanciones al contratista.

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La situación parece ser más grave de lo que se ve, según le dijo una fuente militar a SEMANA. Ya ha pasado casi un año y la fuerza no cuenta con el sistema antidrones; por el contrario, los ataques continúan con mayor ferocidad por parte de los criminales.

En el segundo escenario, de irse hasta las últimas consecuencias contra el contratista, se corre el riesgo de que el dinero que le fue asignado al Ejército, es decir, los cerca de 80.000 millones, regrese al tesoro nacional y el próximo Gobierno haga una destinación diferente.

El uso de drones con explosivos para la guerra cambió el teatro operacional para la fuerza pública. Foto: Ejército Nacional

Tras la compleja situación con el sistema antidrones, SEMANA consultó al general (r) Erick Rodríguez, quien era el segundo comandante del Ejército y responsable de los recursos. Respondió que “en el mes de agosto del año pasado el ministerio (Pedro Sánchez) emitió una directiva ordenando que todas las compras antidrones las debía hacer Codaltec”.

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Como Codaltec no contaba con la capacidad de producir los equipos antidrones, indicaron las fuentes, la empresa optó por tercerizar la compra y escogió un comercializador colombiano que ofreció un sistema antidrones australiano que, como se ha comprobado por parte de las fuentes militares, a la fecha no ha servido para el Catatumbo.

Las fuentes militares agregaron que desde el Ejército se definió la ficha técnica del sistema antidrones, que las condiciones fueron entregadas a Codaltec para que hiciera la compra, y esta última es la que tiene el control sobre el millonario contrato. De no encontrarse una salida viable, se convertiría en un nuevo fracaso para los intereses militares del país.

Mientras tanto, la región del Catatumbo seguirá siendo blanco de ataques como el reciente en Tibú, donde parte del aeropuerto fue destruido luego de que le cayera un explosivo lanzado desde un dron, dejando tres civiles heridos.