Epa Colombia se practicó procedimientos estéticos a escondidas en Carabineros en “glúteos”, “pómulos” y “labios”: SEMANA revela informes de Policía que lo confirman

En agosto de 2025, Daneidy Barrera Rojas, conocida en el país como Epa Colombia, fue trasladada de la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá, a la Escuela de Carabineros, ubicada sobre la avenida Circunvalar, para cumplir su condena por instigación a delinquir con fines terroristas, daño en bien ajeno agravado y perturbación del servicio de transporte público.

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Desde su aterrizaje en el nuevo sitio, respaldada por el presidente Gustavo Petro, quien pidió a su entonces ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, interceder para liberarla, se ha convertido en un dolor de cabeza. Hay varias quejas en su contra por parte de los uniformados que la custodian. SEMANA conoció el contenido de 12 cuestionamientos que la dejan mal parada. E, incluso, amenazan con un eventual traslado a El Buen Pastor por mal comportamiento.

Uno de los informes lo envió la mayor de la Policía Luz Amparo Pinto Rivera, jefe seccional de Carabineros y Protección Ambiental, al teniente coronel Daniel Fernando Gutiérrez, director general del Inpec, el 4 de junio de 2026, donde puso en evidencia una novedad registrada el 2 de junio de ese año con Daneidy Barrera.

A las 10:30 a. m., en medio de una visita rutinaria, la mayor observó que Barrera presentaba inflamación en los labios, así como pequeñas equimosis (moretones) visibles en el rostro, según se lee textualmente en el informe que tiene en su poder SEMANA.

Daneidy Barrera Rojas, Epa Colombia en la cárcel. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

“Procedí a indagar sobre su estado de salud y a preguntarle si se había sometido recientemente a algún procedimiento médico o estético, y me manifestó que no presentaba ninguna novedad y que no se había realizado procedimiento alguno”, relató la oficial en su escrito conocido por este medio a través de fuentes del Inpec.

Margareth Chacón, condenada por su participación en el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, y quien es compañera de cuarto de la influenciadora en la Escuela de Carabineros, se acercó a la oficial de la Policía y le manifestó su preocupación por el estado de salud de Epa.

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“Indicó que tenía conocimiento de que el 31 de mayo de 2026, durante el horario de visita, uno de los visitantes de Daneidy le habría practicado un procedimiento estético consistente, presuntamente, en la aplicación de sustancias de relleno en glúteos, pómulos, mentón y labios. Igualmente, manifestó que, durante la noche posterior al procedimiento, la joven habría presentado fuerte dolor y episodios febriles”, se lee en el informe.

La mayor Luz Amparo Pinto preguntó a Chacón cómo Epa había ingresado al establecimiento las jeringas y los otros elementos utilizados para su intervención. Y ella respondió que, según su conocimiento, el 30 de mayo de 2026, en horas de la noche, “el intendente de la Policía, Wilson Beltrán, habría entregado una bolsa por la ventana trasera de la habitación ocupada por la polémica influenciadora, señalando, además, que tenía conocimiento de un supuesto pago realizado a través de la cuenta de Nequi de la esposa del mencionado uniformado”, precisó.

La mayor Pinto habló con el intendente señalado por Chacón y le preguntó si había ingresado medicamentos, insumos médicos o jeringas a Daneidy Barreras. “El funcionario manifestó que, efectivamente, ella le había solicitado el ingreso de un domicilio que contenía un helado, el cual habría entregado por la ventana trasera de la habitación. Sin embargo, indicó que desconocía el contenido adicional de la bolsa entregada”, añade el reporte.

Luz Amparo Pinto no se quedó quieta y el 3 de junio de 2026, junto con el personal de custodia, en compañía de la oficial de servicio, hizo una visita a las habitaciones asignadas a las personas privadas de la libertad. En la de Daneidy Barrera y Margaret Chacón, la Policía se llevó una sorpresa.

Encontraron varios frascos de roxicaína al 2 por ciento o lidocaína. También Pisacaína, un anestésico local, Venufill (ácido hialurónico), Newcaína, almohadilla de alcohol con clorhexidina, cápsulas blancas con franja amarilla, esponjas de gasa, suero fisiológico, lancetas retráctiles para punción, agujas hipodérmicas, entre otros.

Tras poner en evidencia lo ocurrido, la mayor Luz Amparo Pinto hizo algunas consideraciones a la dirección del Inpec, según el documento.

“Respetuosamente me permito solicitar que se evalúe el comportamiento observado por la persona privada de la libertad Daneidy Barrera al interior de este centro especial de reclusión, teniendo en cuenta las reiteradas novedades e incidencias que han sido puestas en conocimiento de los diferentes mandos mediante informes oficiales, las cuales podrán ser objeto de análisis y valoración por parte de su despacho”, dijo.

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Y relacionó algunos de los informes contra Epa Colombia. Entre ellos, el que habla de una novedad el 3 de septiembre de 2025 –días después de que la influenciadora llegara a la Escuela de Carabineros–, donde se le hallaron tres dispositivos móviles, de los cuales uno era de la empresaria de las queratinas.

El otro informe es del 15 de diciembre de 2025, donde se presentó un intento de ingreso de “elementos prohibidos” para Epa camuflados en alimentos (medicamentos e insumos médicos).

Otro más, del 9 de enero de 2026, habla de quejas radicadas por parte de las otras personas recluidas con ella en ese lugar.

El 17 de enero de este año, Epa Colombia ingresó al penitenciario un vehículo particular Mini Cooper de color morado que, según ella, le iba a regalar a su novia. Ese mismo día se presentó una discusión entre la empresaria y la interna Margareth Chacón. Igualmente, hay registro de un irrespeto a un custodio que le solicitó que le bajara el volumen a la música dentro de su habitación.

Epa y su procedimiento estético en la cárcel. Foto: Suministrada a SEMANA

El patrullero Daniel Villamil Orozco, por ejemplo, denunció irrespeto por parte de Barrera; el 26 de enero de 2026 le hallaron otro teléfono celular en su cuarto; y el 14 de marzo de 2026 irrespetó a la patrullera Tania Nicol Morales, integrante del cuerpo de custodios de la Escuela de Carabineros.

SEMANA conoció un reporte del patrullero Camilo Stibens Castillo dirigido a la jefe del Grupo de Carabineros, Andrea Aguirre Duarte, donde informó que el 13 de diciembre de 2025, a las 2:30 p. m., se reportó la llegada de un domicilio por parte del “señor conductor y escolta de la señora Karol Barbosa (novia de Epa), quien informó traer el respectivo almuerzo (pollo asado) en una caja grande de icopor que fue trasladada al Casino de Oficiales para su verificación. Y se observó que contenía diferentes elementos médicos: 60 jeringas de 3 milímetros de Vital Medic, 2 frascos de bótox, un pack de hielo plástico, 20 jeringas Juvederm Ultra Plus Lidocaine, 4 jeringas harmony, 8 tapabocas, 8 pares de guantes de látex color azul, pinza de extracción, pinza de disección con garra”, entre otros, se lee en el informe.

De Epa Colombia hay varias quejas, entre ellas agresiones y amenazas a varios patrulleros de la Policía. El uniformado Daniel David Villamil, por ejemplo, informó el 9 de enero de 2026 a la jefe de Carabineros, capitán Andrea Aguirre, que la influenciadora lo increpó y le dijo en tono amenazante: “Ya van dos veces con usted; a la tercera, aténgase”.

Por su parte, la patrullera Tania Nicolle Morales informó el 14 de marzo de 2026 que ese día verificó los elementos que ingresó a la Escuela de Carabineros Martha Cecilia Rojas, la madre de Epa Colombia.

“Entró una bolsa roja con diferentes elementos, entre ellos un almuerzo. La madre, en actitud agresiva, utilizó palabras soeces en mi contra y manifestó textualmente: ‘No me revuelquen la comida, no sean abusivos’. Y Daneidy Barrera añadió: ‘Qué tal esta estúpida de mierda, abusiva’”. Tres patrulleros intercedieron “para que no me fuera a agredir”, reportó la uniformada.

Uno de los episodios más recientes ocurrió el 6 de julio de 2026, cuando la Policía no le permitió el ingreso de un domicilio porque no ocurrió dentro del horario establecido. “Durante la visita rutinaria de control y verificación, ingresé a la casa (donde permanecen las personas privadas de la libertad) y Daneidy Barrera se dirigió hacia mí para reclamar el motivo por el cual no había permitido el ingreso del domicilio. Procedí a tomar mi teléfono celular con el fin de registrar en video la forma en que se estaba dirigiendo a mí y, de manera irrespetuosa, me expresó textualmente: ‘Eso… siga grabando, estúpida’”, reportó la mayor Luz Amparo Pinto. El senador electo Wadith Manzur, quien permanece recluido en Carabineros, presenció el ataque verbal.

Sobre Daneidy Barrera hay un rosario de quejas e informes –incluso, de sus propios compañeros que relatan cómo escucha música a altas horas de la noche y con elevados decibeles y responde de malas maneras–; sin embargo, no se entiende cómo el Inpec no toma medidas.

En el Gobierno Petro, Epa Colombia posó como protegida del jefe de Estado y fue trasladada a un reclusorio exclusivo para funcionarios públicos, pero se desconoce si con la llegada de Abelardo De La Espriella se acaben los privilegios y termine de purgar su pena en El Buen Pastor.