¿Por qué Epa Colombia no fue trasladada pese a sus malos comportamientos? Gobierno revela la verdad

Jorge Iván Cuervo, ministro de Justicia, habló con El Debate, de SEMANA. Allí explicó por qué Daneidy Barrera, conocida como Epa Colombia, no fue regresada a prisión pese a sus malos comportamientos en la Escuela de Carabineros.

Epa Colombia no será trasladada de la Escuela de Carabineros pese a informe de malos comportamientos

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“Yo recibí el reporte del Inpec (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario), del coronel del Inpec, el coronel Gutiérrez, que ha estado muy enfrente del tema, de que ellos habían recibido unas quejas de la estación de policía donde ella se encuentra, efectivamente de mal comportamiento, de uso de celulares; es una persona que tiene problemas de convivencia con las otras personas que están allí, ruido, pone música, en fin, ha terminado en discusiones con otras personas. Se recibe el reporte de policía, yo lo transmito a Presidencia y sugiero alternativas, y la alternativa que me propone el Inpec es que sea trasladada de nuevo al Buen Pastor, pero en Presidencia de la República tienen algunas preocupaciones con la seguridad de esta persona”, aseguró.

“Yo hablé con la persona que encargó el presidente de la República para estos temas y yo le dije: ‘¿Qué vamos a hacer?’ Y me dijo: ‘Mire, me reúno con la abogada y con la familia de ella y vamos a hacer un acta de compromiso de buen comportamiento’. Y sobre esa acta de compromiso de buen comportamiento que, por supuesto, será la policía y será el Inpec los encargados de verificar, vamos a tomar decisiones”, agregó.

Si, como consecuencia de esa acta de compromiso, pues ella adecúa su conducta al reglamento interno penitenciario, pues no habría ninguna razón para trasladar.

“Pero si no se cumple esa acta de buen compromiso, pues ahí ya tenemos un fundamento y un elemento para considerar un traslado a un centro penitenciario que no se sabría cuál es y ese ese procedimiento lo avala Presidencia, es decir, vamos a agotar primero la parte de pedirle a esta persona que firme un acta de compromiso de buen comportamiento con unos compromisos específicos sobre qué no puede hacer de acuerdo al reglamento penitenciario, eso no es eso no es arbitrario, eso está en el reglamento disciplinario de las personas privadas de la libertad y si eso no se cumple, entonces ya como Ministerio de Justicia y como Inpec consideraríamos la posibilidad de un traslado a un centro penitenciario no especial”, apuntó.

En un principio, las autoridades estaban evaluando si la reconocida creadora de contenido podría ser trasladada a la cárcel de mujeres El Buen Pastor, después de que se conoció un informe que evidenció los lujos, los malos comportamientos y hasta las peleas que habría protagonizado con compañeras recluidas en la Escuela de Carabineros, en el oriente de la capital.

Sin embargo, SEMANA conoció que esta situación fue completamente descartada y Epa Colombia seguirá recluida en ese centro de detención, mientras que el Instituto Nacional Penitenciario (Inpec) estudia un llamado de atención para la cuestionada influencer, con el objetivo de que evite los comportamientos por los que terminó enredada mientras permanecía en la Escuela de Carabineros.

La influencer estuvo recluida en El Buen Pastor, fue trasladada a la Escuela de Carabineros de la Policía por razones de seguridad y ahora estaría protagonizando comportamientos que han generado molestia en las demás reclusas que permanecen en esas instalaciones.

El caso de Daneidy Barrera ha despertado todo tipo de interés. Incluso, el presidente Gustavo Petro ha cuestionado la decisión que tomó la justicia de enviarla a la cárcel por los actos vandálicos que realizó durante el estallido social en noviembre de 2019.

La Corte Suprema de Justicia condenó a Barrera a más de cinco años de cárcel por los delitos de daño en bien ajeno e instigación a delinquir con fines terroristas, después de que se grabó vandalizando una estación de TransMilenio en Bogotá.