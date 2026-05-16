Estrella olímpica canadiense se convirtió en narco y organizó un cartel con colombianos. Exmodelo caleña pide extradición exprés a Estados Unidos

En el expediente n.º 2:25-CR-000886 de la justicia de Estados Unidos están las pruebas que vinculan a una leyenda olímpica del deporte canadiense con una red dedicada al tráfico de drogas, lavado de activos y homicidios selectivos. En el organigrama, diseñado por el Departamento de Justicia, aparece en un lugar especial la exmodelo y empresaria colombiana Carmen Yelinet Valoyes Flórez.

La captura de Ryan Wedding se dio el pasado 23 de enero en Cancún, México, pero el papel de Carmen Yelinet había pasado desapercibido, pese a su importancia en esta red transnacional y a un episodio clave en esta historia de crimen.

En la documentación, conocida en su totalidad por SEMANA, queda en evidencia que la manera de operar de la red liderada por la leyenda del snowboarding, la frialdad para eliminar testigos y la meticulosidad para evadir a las autoridades motivaron que se rompieran los conflictos diplomáticos entre México, Canadá y Estados Unidos para realizar un operativo conjunto y ubicar a los integrantes.

Ryan Wedding fue capturado en enero. Foto: AFP

Ahí es donde aparece el nombre de la exmodelo de 47 años, quien llevaba más de una década en México. La mujer, oriunda de Cali, según las investigaciones, manejaba “una red de prostitución de alto nivel en México”. Fue ella quien entregó información sobre un testigo de la red, que era un asiduo cliente de los prostíbulos de Sinaloa.

La red criminal publicó la foto de bodas del testigo junto a la de su esposa en un sitio web sensacionalista de Canadá. Esto con el fin de demostrar su poder e intimidar a cualquiera que quisiera declarar en su contra.

Con esta información, dos sicarios ubicaron al testigo en un restaurante en Medellín. Con un certero disparo en la cabeza acabaron con su vida, truncando su colaboración con las autoridades de los Estados Unidos, fundamental para llevar a Wedding ante las autoridades.

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Por “la vuelta”, la modelo recibió 7.000 dólares en efectivo y joyas por parte de la red liderada por el deportista canadiense, que pensó estar por encima de la ley.

En el indictment (escrito de acusación) se enfatiza la gravedad y peligrosidad de esta banda. “El asesinato de un testigo en Colombia a principios de este año fue un acto cruel y a sangre fría que no podía quedar impune”.

En el organigrama criminal hay otro colombiano, Wilson Riascos. Su trabajo consistía en buscar nuevas rutas por el Pacífico para el paso de los cargamentos de cocaína y localizar a los “enemigos” y “barreras” para la organización.

Aunque poco se conocía del caso, Valoyes se encuentra actualmente en la URI de la localidad de Puente Aranda, en el centro de Bogotá, fuertemente custodiada por agentes de la Policía.

Ryan James Wedding. Foto: Getty Images

El pasado 25 de marzo, el abogado Alexander de Jesús Blandón envió un oficio a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en el que solicitó una extradición simplificada.

Consiste en renunciar a la práctica de pruebas y revisión de conceptos por las partes interesadas y que en pocos días se defina su extradición para responder ante la Corte del Distrito Central de California por los cargos de conspiración y asociación ilícita para cometer asesinatos.

Fuentes cercanas al caso, que pidieron reserva, señalaron que la mujer ha manifestado temor por su vida y correr la misma suerte del testigo que mataron en Medellín. Sabe que estaría más segura en una prisión en Estados Unidos.

Las fuentes afirmaron que tres miembros de la organización siguen libres, por lo que la podrían matar para borrar evidencias y eliminar a la potencial testigo. En este caso, la Procuraduría ya pidió avalar la extradición exprés. El magistrado Hugo Quintero presentará en los próximos días su concepto, en el cual se espera que se tengan en cuenta las solicitudes de protección.

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El caso ha generado tanta atención en Canadá que medios y periodistas de ese país han enviado peticiones al despacho del magistrado para conocer detalles sobre este expediente que derrumbó a un héroe nacional.