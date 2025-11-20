¿Quién es Ryan Wedding, el ex atleta olímpico canadiense convertido en capo de las drogas y acusado de ordenar la muerte de un testigo en Colombia?

Ryan James Wedding, es un ciudadano canadiense, conocido mundialmente por ser ex snowboarder olímpico, y uno de los hombres más buscados por la justicia estadounidense tras verse envuelto en un escándalo relacionado con el tráfico de drogas más complejo y violento de la última década. Algunos incluso lo comparan con figuras como Pablo Escobar y ‘El Chapo’ Guzmán.

Producción de cocaína colombiana

La organización criminal liderada por Wedding se encargaba del tráfico de cocaína producida en Colombia, transportada por rutas internacionales hacia México, donde el Cartel de Sinaloa les brindaba protección, almacenamiento y ayuda logística. Wedding hacía uso de ‘empresas fachada’, registradas a nombre de otros de sus colaboradores, para transportar la droga en camiones hasta Estados Unidos, utilizando la frontera con California.

Ya en Estados Unidos, otros colaboradores ubicados en otras ciudades facilitaban la llegada del cargamento hacia Los Ángeles. Pero no se detenían ahí, el cargamento seguía su curso hasta Canadá, y, para ocultar las ganancias, hacían uso de diferentes empresas en México, Canadá y Europa, dedicadas a diferentes oficios.

Ryan James Wedding | Foto: Getty Images

Además de la red organizada para su distribución, la organización contaba con un alto nivel técnico, valiéndose de recursos como: transferencias internacionales, criptomonedas, triangulación de recursos y compra de bienes de lujo.

Violencia y atentados

La red criminal de Wedding, que incluye a abogados, blanqueadores de capitales, encargados de logística y una extensa red de cómplices extranjeros, ha sido sancionada tanto en Estados Unidos como en México.

A la organización de Wedding se le atribuyen distintos crímenes como asesinatos a colaboradores y testigos y ataque a grupos rivales.

Cocaína encanutada de la organización criminal | Foto: Los Angeles Times via Getty Imag

Uno de los casos más letales que se le atribuye a la organización es cuando divulgaron información personal de un testigo protegido en el sitio digital canadiense The Dirty News, lo que provocó un atentado contra este en un restaurante en la ciudad de Medellín, Colombia.

Actualmente prófugo en México

Wedding se encuentra entre los 10 fugitivos más buscados por el FBI. La recompensa ofrecida por su captura es de 15 millones de dólares. Este monto es igual al ofrecido por Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho” (líder del CJNG), quien es considerado uno de los criminales más perseguidos a nivel mundial.

La recompensa por Wedding es incluso mayor a los $10 millones de dólares ofrecidos por Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, “Los Chapitos”.

Organización criminal liderada por Ryan James Wedding | Foto: Getty Images

Ryan James Wedding permanece prófugo y, según fuentes oficiales de Estados Unidos, su ubicación más reciente confirmada es en México. Las autoridades creen que sigue oculto en territorio mexicano, protegido por el Cártel de Sinaloa.