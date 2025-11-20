Suscribirse

Mundo

¿Quién es Ryan Wedding, el ex atleta olímpico canadiense convertido en capo de las drogas y acusado de ordenar la muerte de un testigo en Colombia?

Se considera que Wedding puede ser el jefe de una banda criminal que está vinculada con el Cártel de Sinaloa.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
20 de noviembre de 2025, 5:44 p. m.
Ryan James Wedding
Ryan James Wedding | Foto: Getty Images

Ryan James Wedding, es un ciudadano canadiense, conocido mundialmente por ser ex snowboarder olímpico, y uno de los hombres más buscados por la justicia estadounidense tras verse envuelto en un escándalo relacionado con el tráfico de drogas más complejo y violento de la última década. Algunos incluso lo comparan con figuras como Pablo Escobar y ‘El Chapo’ Guzmán.

Contexto: FBI ofrece recompensa por información de presunto narcotraficante en fuga: estos son los detalles

Producción de cocaína colombiana

La organización criminal liderada por Wedding se encargaba del tráfico de cocaína producida en Colombia, transportada por rutas internacionales hacia México, donde el Cartel de Sinaloa les brindaba protección, almacenamiento y ayuda logística. Wedding hacía uso de ‘empresas fachada’, registradas a nombre de otros de sus colaboradores, para transportar la droga en camiones hasta Estados Unidos, utilizando la frontera con California.

Ya en Estados Unidos, otros colaboradores ubicados en otras ciudades facilitaban la llegada del cargamento hacia Los Ángeles. Pero no se detenían ahí, el cargamento seguía su curso hasta Canadá, y, para ocultar las ganancias, hacían uso de diferentes empresas en México, Canadá y Europa, dedicadas a diferentes oficios.

Ryan James Wedding
Ryan James Wedding | Foto: Getty Images

Además de la red organizada para su distribución, la organización contaba con un alto nivel técnico, valiéndose de recursos como: transferencias internacionales, criptomonedas, triangulación de recursos y compra de bienes de lujo.

Violencia y atentados

La red criminal de Wedding, que incluye a abogados, blanqueadores de capitales, encargados de logística y una extensa red de cómplices extranjeros, ha sido sancionada tanto en Estados Unidos como en México.

Contexto: Corte Suprema da vía libre a la extradición de Pipe Tuluá a los Estados Unidos

A la organización de Wedding se le atribuyen distintos crímenes como asesinatos a colaboradores y testigos y ataque a grupos rivales.

Cocaína encanutada de la organización criminal
Cocaína encanutada de la organización criminal | Foto: Los Angeles Times via Getty Imag

Uno de los casos más letales que se le atribuye a la organización es cuando divulgaron información personal de un testigo protegido en el sitio digital canadiense The Dirty News, lo que provocó un atentado contra este en un restaurante en la ciudad de Medellín, Colombia.

Actualmente prófugo en México

Wedding se encuentra entre los 10 fugitivos más buscados por el FBI. La recompensa ofrecida por su captura es de 15 millones de dólares. Este monto es igual al ofrecido por Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho” (líder del CJNG), quien es considerado uno de los criminales más perseguidos a nivel mundial.

La recompensa por Wedding es incluso mayor a los $10 millones de dólares ofrecidos por Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, “Los Chapitos”.

Cocaína encanutada de la organización criminal
Organización criminal liderada por Ryan James Wedding  | Foto: Getty Images

Ryan James Wedding permanece prófugo y, según fuentes oficiales de Estados Unidos, su ubicación más reciente confirmada es en México. Las autoridades creen que sigue oculto en territorio mexicano, protegido por el Cártel de Sinaloa.

Contexto: Así fue el día en que Estados Unidos invadió Panamá para capturar a Manuel Antonio Noriega: también se hablaba de CIA y narcotráfico

Las autoridades advierten que Wedding puede alterar su apariencia, cambiar el color y estilo de su cabello y utilizar documentos o identidades falsas para evadir la captura. También hace uso de múltiples alias en sus actividades ilícitas.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Así cambia el pico y placa en Cali para este viernes, 21 de noviembre

2. Un delicado detalle en Diamantes y perlas: ¿Cuánto cuesta la corona que usará Miss Universo 2025 y qué significa el diseño?

3. Navidad en Envigado: este viernes se encenderán los alumbrados; se presentarán reconocidos artistas. Atención a los cierres viales

4. Bernie Moreno se pronuncia sobre la ‘Doctrina Trump’ y lanzó advertencia en plena escalada de tensiones: “Eliminar a los narco-terroristas”

5. Miss Universo 2025 | Ola de reacciones por traje típico de Miss Noruega: le llovieron memes; “la sardina”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

narcotráficoEstados UnidosCanadá

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.