FBI ofrece recompensa por información de presunto narcotraficante en fuga: estos son los detalles

Las autoridades de Estados Unidos emitieron una alerta de búsqueda de un presunto criminal identificado como Rodolfo Mantilla, de 44 años, quien está siendo acusado por tráfico ilegal de drogas hacia el país de Norte América.

El FBI con sede en Miami anunció que hay una recompensa de hasta 10.000 dólares por cualquier información que permita a los agentes proceder con la captura del sospechoso.

De acuerdo con los detalles de las autoridades, Mantilla está siendo investigado por, al parecer, haber ingresado grandes cantidades de cocaína a territorio estadounidense, en especial al estado de Florida, donde presuntamente distribuía la droga a redes de tráfico que le pagaban en efectivo.

El FBI emitió una alerta de búsqueda por el presunto narco. | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

El informe del FBI indicó que el hombre podría haberse trasladado de Florida hacia República Dominicana o las Bahamas.

“Rodolfo Mantilla es buscado por presuntamente importar grandes cantidades de cocaína (en kilogramos) a los Estados Unidos, específicamente al sur de Florida”, se lee en el documento del FBI, publicado en su página web.

El FBI ofrece una recompensa de hasta USD 10.000 por información que conduzca al arresto y la condena de Rodolfo Mantilla. 1-800-CALL-FBI https://t.co/xm8ISwpghS https://t.co/Vu1yKo5nVv pic.twitter.com/sTWCtfKlTt — FBI Miami (@FBIMiamiFL) October 29, 2025

“Se alega que los narcóticos se proporcionan a distribuidores que venden las drogas para Mantilla y le entregan el dinero en efectivo”, continúa.

Además, las autoridades especificaron que Mantilla ha sido señalado por los agentes en una oportunidad anterior.

El FBI insta a las personas a brindar información, en caso de tener detalles. | Foto: Getty Images

“El 11 de abril de 2024, se emitió una orden de arresto federal contra Mantilla en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, en Fort Lauderdale”, detalla el documento oficial.

De acuerdo con la información publicada por el FBI, la orden se emitió “después de que se le acusara de conspiración para poseer con intención de distribuir sustancias controladas; posesión con intención de distribuir sustancias controladas; y distribución de una sustancia controlada”.

El aviso de las autoridades tiene la intención de solicitar información de cualquier persona que conozca su posible paradero o detalles para acercarse a él.

El sospechoso había sido acusado en el 2024. | Foto: 123RF

El FBI insta a las personas a realizar una declaración anónima en su página de internet, o ya sea dirigirse a una oficina del FBI, un consulado o una embajada para ofrecer información valiosa sobre Mantilla.

El aviso se produce en medio de medidas que ha tomado el Gobierno de Donald Trump para hacer frente al narcotráfico que azota el continente. Desde mediados de agosto, la administración desplegó las fuerzas armadas del país en el Caribe.