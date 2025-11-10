Suscribirse

Estados Unidos

FBI ofrece recompensa por información de presunto narcotraficante en fuga: estos son los detalles

Las autoridades detallaron que el hombre pudo haber escapado hacia Centro América.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Mundo
11 de noviembre de 2025, 2:27 a. m.
x
El FBI ofrece hasta 10.000 dólares por información de Rodolfo Mantilla. | Foto: Foto por PATRICK T. FALLON / AFP - FBI Miami

Las autoridades de Estados Unidos emitieron una alerta de búsqueda de un presunto criminal identificado como Rodolfo Mantilla, de 44 años, quien está siendo acusado por tráfico ilegal de drogas hacia el país de Norte América.

El FBI con sede en Miami anunció que hay una recompensa de hasta 10.000 dólares por cualquier información que permita a los agentes proceder con la captura del sospechoso.

De acuerdo con los detalles de las autoridades, Mantilla está siendo investigado por, al parecer, haber ingresado grandes cantidades de cocaína a territorio estadounidense, en especial al estado de Florida, donde presuntamente distribuía la droga a redes de tráfico que le pagaban en efectivo.

EE.UU.
El FBI emitió una alerta de búsqueda por el presunto narco. | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

El informe del FBI indicó que el hombre podría haberse trasladado de Florida hacia República Dominicana o las Bahamas.

Contexto: Trump lanza advertencia contra los cárteles latinoamericanos: “Vamos a matar a quienes traen drogas a nuestro país”

“Rodolfo Mantilla es buscado por presuntamente importar grandes cantidades de cocaína (en kilogramos) a los Estados Unidos, específicamente al sur de Florida”, se lee en el documento del FBI, publicado en su página web.

“Se alega que los narcóticos se proporcionan a distribuidores que venden las drogas para Mantilla y le entregan el dinero en efectivo”, continúa.

Además, las autoridades especificaron que Mantilla ha sido señalado por los agentes en una oportunidad anterior.

Contexto: “Estamos devolviendo la ley y el orden”: Trump presume cifras récord del FBI en su gobierno
x
El FBI insta a las personas a brindar información, en caso de tener detalles. | Foto: Getty Images

“El 11 de abril de 2024, se emitió una orden de arresto federal contra Mantilla en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, en Fort Lauderdale”, detalla el documento oficial.

De acuerdo con la información publicada por el FBI, la orden se emitió “después de que se le acusara de conspiración para poseer con intención de distribuir sustancias controladas; posesión con intención de distribuir sustancias controladas; y distribución de una sustancia controlada”.

Contexto: Juez ordenó la captura de exmercenario que intentó derrocar a Maduro: el FBI hizo importante anuncio

El aviso de las autoridades tiene la intención de solicitar información de cualquier persona que conozca su posible paradero o detalles para acercarse a él.

Nueve integrantes de una misión médica fueron retenidos por disidencias de las FARC en zona rural del Huila.
El sospechoso había sido acusado en el 2024. | Foto: 123RF

El FBI insta a las personas a realizar una declaración anónima en su página de internet, o ya sea dirigirse a una oficina del FBI, un consulado o una embajada para ofrecer información valiosa sobre Mantilla.

El aviso se produce en medio de medidas que ha tomado el Gobierno de Donald Trump para hacer frente al narcotráfico que azota el continente. Desde mediados de agosto, la administración desplegó las fuerzas armadas del país en el Caribe.

Desde entonces, se han bombardeado una decena de embarcaciones, supuestamente, traficantes de droga, en donde han fallecido más de 60 personas.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Grave accidente en la autopista Medellín - Bogotá a la altura de San Luis: vehículo pequeño chocó contra un bus y un tractocamión

2. Daniel Quintero dice que presentará lista al Congreso en la que incluirá a candidatos “excluidos por las cúpulas de la izquierda”

3. Walmart anuncia grandes cambios para la temporada navideña: rebajas y tecnología para vencer la inflación en EE. UU.

4. Él es el sobrino de Shakira, quien siguió sus pasos en la música: reveló el mejor consejo que ha recibido de la cantante

5. El lago más alto del mundo está en un país de Latinoamérica, pero no es Perú ni Bolivia y supera al Titicaca

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosFBI

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.