“Estamos devolviendo la ley y el orden”: Trump presume cifras récord del FBI en su gobierno

Este lunes, el presidente Donald Trump alardeó que bajo su administración ha logrado disminuir de manera considerable las tasas de criminalidad en Estados Unidos, gracias a sus contundentes políticas para detener y perseguir delincuentes, además de sus duras iniciativas de inmigración.

Trump señaló que se han evidenciado “resultados históricos” del FBI. Su trino en Truth Social indica que en lo corrido desde enero se han arrestado al menos 28.000 “delincuentes violentos”, una cifra que describió como “récord”.

Trump alardeó el trabajo del FBI desde su posesión en enero. | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Además, agregó que las autoridades registran la incautación de “más de 6.000 armas ilegales”. También aseguró que desde que volvió a la Casa Blanca, “se ha sacado de las calles a más de 1.700 depredadores de menores y 300 traficantes de personas”.

“Se ha rescatado a 5.000 niños inocentes, se han desmantelado 2,000 organizaciones criminales y se han incautado 1.900 kilos de fentanilo”, que, según él, habrían matado cerca de 125 millones de personas.

“El FBI, bajo mi administración, está haciendo un trabajo increíble”, alabó el presidente.

“Estamos devolviendo la ley y el orden a Estados Unidos”, aseguró.

Trump aumentó la presencia de las fuerzas del orden federales y despliega la Guardia Nacional en la capital del país. | Foto: Getty Images

“Kash, Dan, Andrew y los hombres y mujeres del FBI están haciendo un trabajo extraordinario, ¡CONSIGUIENDO QUE ESTADOS UNIDOS SEA SEGURO DE NUEVO!“, concluyó su publicación, refiriéndose al director del FBI, Kash Patel; y a los subdirectores, Dan Bongino, y Andrew Bailey.

El gobierno republicano regresó a la Casa Blanca con el objetivo de reducir la delincuencia y el tráfico de drogas ilegales dentro del territorio. En mayo, la fiscal general, Pam Bondi, anunció la incautación de 3 millones de pastillas de fentanilo, en una operación que fue descrita como una de las más grandes realizadas en Estados Unidos.

En aquella misión, los agentes abarcaron al menos cuatro estados y tenía como objetivo la captura de un grupo traficante de al menos 12 miembros que residían en el país de manera ilegal.

El ICE tiene la orden de detener al menos 3.000 inmigrantes indocumentados al día. | Foto: Getty Images

Además, se le suma que Trump ha enviado las tropas de la Guardia Nacional a las principales ciudades de la nación para que apoyen las operaciones de los agentes locales. Esto justificado por las, según él, alarmantes cifras de inseguridad en Nueva York, Washington, Los Ángeles y Chicago.

Al mismo tiempo, las agencias de control migratorio, como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tiene la orden de detener al menos 3.000 inmigrantes indocumentados al día. Desde la posesión de Trump, su administración se ha referido a estos extranjeros como criminales.