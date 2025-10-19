Suscribirse

Mundo

El FBI investiga un puesto de caza “sospechoso” cerca de donde iba a aterrizar Donald Trump en Palm Beach, Florida

El hallazgo se produjo antes del regreso del presidente de Estados Unidos al aeropuerto de Palm Beach.

Redacción Mundo
20 de octubre de 2025, 2:46 a. m.
EE.UU.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. | Foto: Getty Images

El director del FBI, Kash Patel, afirmó este domingo que su agencia está investigando un puesto de caza “sospechoso” cerca de la zona de aterrizaje prevista para el avión presidencial, hallado por el Servicio Secreto en vísperas de la llegada del inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, a la localidad de West Palm Beach, en Florida, donde se encuentra su mansión de Mar-a-Lago.

“El Servicio Secreto de Estados Unidos encontró un puesto sospechoso cerca de la zona del Air Force One en Palm Beach”, indicó Patel en una publicación en la red social X en la que ha anunciado que “el FBI está investigando”.

Contexto: James Comey, exdirector del FBI, se pronuncia sobre su juicio y acusa a Trump de persecución

El director de la agencia aludió así a las informaciones recogidas en una entrevista con la cadena Fox News, en la que explicó que el hallazgo se produjo antes del regreso del presidente al aeropuerto de Palm Beach, donde habría “un puesto de caza elevado con línea de visión directa hacia la zona de aterrizaje del Air Force One”, pese a que “no se ha localizado a nadie en el lugar”.

“Desde entonces, el FBI asumió la iniciativa de la investigación, enviando recursos para recopilar todas las pruebas del lugar y desplegando nuestras capacidades de análisis de datos de teléfonos celulares”, subrayó.

Por su parte, el jefe de prensa del Servicio Secreto, Anthony Guglielmi, confirmó que “durante los preparativos de seguridad previos a la llegada a Palm Beach, que incluyeron el uso de tecnología y registros físicos exhaustivos”, varios agentes “identificaron objetos de interés cerca del Aeropuerto Internacional de Palm Beach”.

Funcionarios encargados de hacer cumplir la ley trabajan afuera del Trump International Golf Club después del aparente intento de asesinato del candidato presidencial republicano y expresidente Donald Trump el lunes 16 de septiembre de 2024 en West Palm Beach, Florida (Foto AP/Lynne Sladky)
Funcionarios encargados de hacer cumplir la ley trabajan afuera del Trump International Golf Club después del aparente intento de asesinato de Donald Trump el lunes 16 de septiembre de 2024 en West Palm Beach, Florida. | Foto: AP

Asimismo, señaló que el Servicio Secreto “está colaborando estrechamente con el FBI” y con las instituciones policiales del condado, aunque apuntó que “no ha habido impacto en ningún movimiento y no había nadie presente ni involucrado en el lugar”.

“Si bien no podemos proporcionar detalles sobre los objetos específicos ni su intención, este incidente subraya la importancia de nuestras medidas de seguridad escalonadas”, destacó.

Contexto: Esto es lo que se conoce de la investigación por “intento de asesinato” contra Trump: un fusil AK-47 entre las pruebas

La investigación se produce semanas después de que Ryan Routh fuera declarado culpable de intentar asesinar a Trump en uno de sus campos de golf situado también en Palm Beach.

