James Comey, exdirector del FBI, se pronuncia sobre su juicio y acusa a Trump de persecución

El exfuncionario se declaró no culpable de un juicio que podría resultar en cinco años de prisión en su contra.

Redacción Mundo
9 de octubre de 2025, 3:42 a. m.
El ex director del FBI, James Comey se declaró no culpable este miércoles de cargos por obstrucción a una comisión de investigación parlamentaria y falso testimonio ante el Congreso, en un caso que muchos ven como una represalia del presidente Donald Trump.

El abogado de Comey, Patrick Fitzgerald, presentó este miércoles la declaración de no culpable del exjefe del FBI durante una audiencia en un tribunal federal en Alexandria, en las afueras de Washington.

El juez Michael Nachmanoff fijo el 5 de enero como fecha de inicio del juicio.

x
El exjefe de la policía federal fue destituido por Trump en 2017, durante su primer mandato, mientras el FBI investigaba una posible injerencia rusa en la campaña electoral de 2016. Desde entonces, es uno de los objetivos de represalias del mandatario.

Contexto: Exdirector del FBI es acusado de dos cargos tras presión de Trump por perseguir a sus enemigos políticos

En septiembre, el presidente estadounidense reclamó públicamente a su secretaria de Justicia, Pam Bondi, sorprendido por el hecho de que Comey aún no hubiera sido acusado.

Luego obligó a dimitir al fiscal del distrito este de Virginia, Erik Siebert, reprochándole implícitamente su falta de empeño en este caso. Trump lo reemplazó rápidamente con Lindsey Halligan, una asesora de la Casa Blanca, pese a no tener experiencia en la fiscalía.

Halligan inició las acciones legales que condujeron a la imputación de Comey, de 64 años, el 25 de septiembre, en relación con su testimonio oral ante el Senado en septiembre de 2020.

Contexto: Fiscal general de EE. UU. enfrenta al Congreso en medio de tensiones en el Caribe: “Puedo decir que Maduro es un narcoterrorista”

Se le acusa específicamente de negar ante el Senado que autorizó a su adjunto a declarar de forma anónima en medios de comunicación sobre investigaciones delicadas llevadas a cabo por el FBI.

“¡JUSTICIA EN ESTADOS UNIDOS!”, se felicitó Donald Trump en su red Truth Social tras el anuncio de la acusación de Comey, a quien describió como “uno de los peores seres humanos a los que este país ha estado expuesto”.

“No tengo miedo”, respondió Comey rápidamente. “El miedo es el arma de los tiranos”, añadió en su cuenta de Instagram.

Tras la destitución de Comey, la investigación sobre la injerencia rusa fue confiada al fiscal especial Robert Mueller, que lo reemplazó como director del FBI.

Mueller concluyó que no había pruebas suficientes de colusión entre Moscú y el equipo de Trump, pero señaló una serie de presiones inquietantes ejercidas por el presidente sobre su investigación.

En caso de que Comey sea hallado culpable de los delitos que se le señalan, podría enfrentar hasta cinco años de prisión.

Con información de AFP.

