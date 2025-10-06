Donald Trump dijo en las últimas horas de este lunes, 6 de octubre, que estaría dispuesto a invocar la Ley de insurrección, que permite al presidente de Estados Unidos desplegar tropas federales para sofocar una rebelión, como parte de sus medidas contra ciudades gobernadas por demócratas.

“Tenemos una ley de insurrección por una razón. Si tuviera que aplicarla, lo haría”, dijo Trump a los periodistas en el Despacho Oval. La declaración se produce luego de que los estados liderados por demócratas de Illinois y Oregón emprendieron acciones legales para bloquear el despliegue de la Guardia Nacional que ordenó el republicano.

“Si la gente estuviera siendo asesinada y los tribunales nos detuvieran, o los gobernadores o alcaldes nos detuvieran, claro que lo haría”, agregó.

🇺🇸 TRUMP: “IF I HAD TO, I’D ENACT THE INSURRECTION ACT”



“So far it hasn't been necessary, but we have an insurrection act for a reason.



If I had to enact it, I'd do that.



If people were being killed and courts were holding us up, or governors or mayors were holding us up,… https://t.co/8Xmdj6Rr9B pic.twitter.com/h8eprcLcRe — Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 6, 2025

Los comentarios se produjeron un día después de que un juez federal impidiera al presidente enviar tropas de la Guardia Nacional a Portland, Oregón, que según Trump ha sido tomada por “terroristas domésticos” de izquierda.

“Si miras lo que ha pasado con Portland a lo largo de los años, es un infierno”, añadió Trump. “Y luego tienes a una jueza que se ha extraviado y que intenta fingir que no hay problema”.

La Ley de Insurrección de 1807 constituye una norma federal que otorga al presidente de los Estados Unidos la facultad de desplegar las fuerzas armadas a nivel nacional o de poner bajo control federal a la Guardia Nacional de los estados, con el propósito de restablecer el orden ante lo que se considere una insurrección contra el país.

Durante la jornada del lunes, Stephen Miller, subjefe de gabinete de la Casa Blanca, señaló que la administración enfrentaba una “insurrección legal”, argumentando que las decisiones judiciales que obstaculizaban la agenda gubernamental representaban “una rebelión contra las leyes y la Constitución de los Estados Unidos”.

Soldados de la Guardia Nacional del Distrito de Columbia patrullan en el National Mall, el jueves 14 de agosto de 2025, en Washington. | Foto: AP

Miller añadió que era fundamental contar con tribunales de distrito que reconocieran su subordinación a la ley y a la Constitución, y que no intentaran asumir atribuciones que, según él, corresponden exclusivamente al presidente.

Portland ha sido el foco de crecientes críticas por parte de la administración Trump en medio de las continuas protestas por la aplicación de las leyes de inmigración en la ciudad.

Se han registrado protestas en Portland desde junio en respuesta a las agresivas medidas de deportación de la administración Trump. La oficina del FBI en Portland informó que había realizado 128 arrestos en la ciudad desde el 9 de junio.

Tropas de la Guardia Nacional se despliegan en el Monumento a Washington como parte de la movilización de las fuerzas del orden del presidente Trump. | Foto: Getty Images