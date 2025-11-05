Juez ordenó la captura de exmercenario que intentó derrocar a Maduro: el FBI hizo importante anuncio

Un juez federal en Tampa emitió una orden de arresto contra el exboina verde, Jordan Goudreau, acusado de hacer parte de un plan que buscaba invadir Venezuela en el 2020 para sacar a Nicolás Maduro del poder.

El motivo por el cual se emitió esta orden de arresto, es porque el ciudadano norteamericano no acudió a la corte para asistir a una audiencia sobre si debería ser detenido por violar las condiciones de su libertad previa al juicio.

Jordan Goudreau, de 49 años, fue arrestado el año pasado por cargos de contrabando de armas relacionados con el fallido intento de golpe de Estado llevado a cabo durante la primera administración del presidente Donald Trump, según reporta Associated Press.

El ex boina verde Jordan Goudreau se abotona la chaqueta del traje mientras camina hacia el Tribunal Federal de los Estados Unidos para una audiencia de fianza en Tampa, Florida, el miércoles 29 de octubre de 2025. | Foto: AP

Tras pasar varias semanas en prisión, Goudreau fue puesto en libertad cuando la cineasta Jen Gatien ofreció como aval su apartamento en Manhattan, valorado en dos millones de dólares, donde convivía con el veterano de combate.

Durante su declaración esta semana, Gatien relató que Goudreau, condecorado con tres Estrellas de Bronce, comenzó a comportarse de manera violenta, afirmando que la amenazó tanto a ella como a otras personas y que incluso envió mensajes de texto asegurando que no tenía intención de regresar a la cárcel.

“Creo que tiene la intención de dejar este país algún día”, dijo Gatien asegurando que el exboina verde vivió en un velero en México.

El exmilitar participó en una operación secreta en la que se pretendía sacar a Maduro del poder | Foto: GETTY

Después de esperar 30 minutos a que Goudreau apareciera, el juez Christopher Tuite emitió una orden de arresto.

Un oficial de libertad condicional dijo que el monitor de tobillo que Goudreau debía usar todavía estaba ubicado en el área de Tampa, donde el acusado vivía mientras recibía terapia asistida por equinos supervisada por el Departamento de Asuntos de Veteranos, según Associated Press.

El pasado 3 de noviembre, el FBI publicó un mensaje en sus redes sociales, en el que asegura que Goudreau había sido incluido en la lista de los más buscados y alertaba de que podría tener armas en su poder.

“Jordan Guy MacDonald Goudreau es buscado por el FBI por no comparecer a una audiencia de revocación de fianza por varios cargos relacionados con armas en el Tribunal Federal de los Estados Unidos en Tampa, Florida, el 31 de octubre de 2025. Exmiembro de las Fuerzas Especiales de los Estados Unidos, se le considera armado y peligroso”, dice el anuncio.

Anuncio del FB sobre Goudreau | Foto: x/@FBIMostWanted

Jordan Goudreau es un exmilitar canadiense-estadounidense que sirvió en el ejército canadiense y luego en el United States Army Special Forces (10th Special Forces Group).

El hombre se involucró en una operación fallida, conocida como Operación Gedeón (mayo de 2020), cuyo objetivo era infiltrar Venezuela por mar, capturar al dictador Nicolás Maduro y derrocar su régimen.