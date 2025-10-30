Suscribirse

Estados Unidos identificó objetivos en Venezuela para posibles ataques si Trump los aprueba: se incluyen instalaciones militares

El Wall Street Journal publicó un artículo sobre nuevos detalles de la estrategia de Donald Trump.

Redacción Mundo
31 de octubre de 2025, 1:38 a. m.
| Foto: Getty Images

Uno de los diarios más prestigiosos de Estados Unidos, el Wall Street Journal, publicó un escrito donde da detalles de lo que serían los hallazgos más recientes por agentes estadounidenses sobre posibles objetivos dentro de Venezuela.

Según funcionarios estadounidenses familiarizados con el asunto, citados por el diario norteamericano, el gobierno de Trump ha identificado objetivos en Venezuela, entre ellos instalaciones militares utilizadas para el contrabando de drogas.

“Si el presidente Trump decide proceder con los ataques aéreos, señalaron, estos objetivos enviarían un mensaje claro al líder venezolano Nicolás Maduro: es hora de que renuncie”, dice el artículo.

| Foto: GETTY Y x/@Southcom

Aunque el presidente no ha tomado una decisión definitiva sobre ordenar ataques terrestres, las autoridades indicaron que “una posible campaña aérea se centraría en objetivos que se encuentran en la intersección de los cárteles de la droga y el régimen de Maduro”, según el texto.

En desarrollo...

