Suscribirse

Mundo

¿Maduro en aprietos?: encuentran armamento oficial venezolano en poder de peligrosa organización criminal, este es el video

Los fusiles fueron incautados en un operativo sin precedentes, donde también se hallaron armas de cuatro países de origen.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Mundo
31 de octubre de 2025, 12:26 a. m.
Esta fotografía publicada por la oficina de prensa de la Presidencia venezolana muestra al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, hablando durante un despliegue militar en la ciudad de Caribia, en las afueras de Caracas, el 11 de septiembre de 2025. (Foto de JHONN ZERPA / Presidencia de Venezuela / AFP)
Esta fotografía publicada por la oficina de prensa de la Presidencia venezolana muestra a Nicolás Maduro hablando durante un despliegue militar en la ciudad de Caribia, en las afueras de Caracas, el 11 de septiembre de 2025. (Foto de JHONN ZERPA / Presidencia de Venezuela / AFP) | Foto: AFP

La megaoperación del pasado martes, 28 de octubre en Brasil, en dos complejos de favelas de Río de Janeiro, dejó al menos 117 presuntos criminales y cuatro policías muertos.

La operación fue calificada como “un éxito” contra el “narcoterrorismo” por el gobernador del estado, Cláudio Castro, mientras que un grupo de legisladores bolsonaristas dio su respaldo a la operación, que buscaba golpear al Comando Vermelho (CV).

Entre tanto, el arsenal de 91 fusiles incautados en la megaoperación incluía armas de los ejércitos de Venezuela, Argentina, Perú y Brasil.

“Lo que nos llamó la atención, aunque no es algo sin precedentes, fue la presencia de fusiles pertenecientes a fuerzas armadas no solo de Brasil, sino también de otros países sudamericanos”, dijo el delegado Vinícius Domingos, de la Coordinación de Inspección de Armas y Explosivos.

Según reportó el diario G1 de Brasil, se hallaron fusiles pertenecientes a las fuerzas armadas de Venezuela, uno de Perú y otro de Argentina, junto con armamento procedente de las fuerzas militares de Brasil.

Las marcas e inscripciones presentes en varios de los 93 rifles decomisados durante la amplia operación están permitiendo a las autoridades medir la capacidad de fuego que las organizaciones criminales mantienen actualmente en las favelas de Río de Janeiro, así como los vínculos entre el Comando Vermelho y agrupaciones delictivas de otras regiones.

Fusiles incautados en un importante operativo este martes en Río
Fusiles incautados en un importante operativo este martes en Río. | Foto: X/@carteiroreaca

Las armas serán sometidas a peritajes balísticos y a un exhaustivo análisis de los investigadores, con el fin de rastrear a los suministradores y las rutas utilizadas para su ingreso. Aquellas que se encuentren en condiciones óptimas podrían ser incorporadas al inventario de la policía.

“A excepción de Colombia y México, desconocemos otros países donde los narcoterroristas utilicen abiertamente este arsenal de armas para mantener el control territorial. Esto causa un daño inmenso no solo a las vidas, sino también a la propiedad”, indicó el oficial citado por el medio brasileño.

Contexto: Publican últimas palabras de un policía a su esposa antes de morir, tras operación letal contra narcos en Brasil

El episodio alimentó el discurso de mano dura entre una población cansada de la inseguridad crónica.

La operación en las favelas “fue oportuna, eficaz y necesaria. Debería haberse hecho incluso antes, porque lo que vemos hoy es que los ciudadanos no se sienten seguros en la calle: uno sale de casa, pero no sabe si podrá regresar”, expresó a la AFP Anselmo Pereira, un jubilado de 67 años en Meier, un barrio de clase media en la zona norte de Río.

Los agentes realizaron un megaoperativo en una de las ciudades principales de Brasil
Los agentes realizaron un megaoperativo en una de las ciudades principales de Brasil. | Foto: X/@InformaCosmos y Agustín Antonetti @agusantonetti

Paralelamente, el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente, dijo el jueves que viajará junto a su hermano, el diputado Eduardo Bolsonaro, a El Salvador para aprender estrategias de combate al narcotráfico del presidente Nayib Bukele.

*Con información de AFP.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Quiénes sí y quiénes no pueden transitar con parrillero en Bogotá desde este 30 de octubre; así aplica la norma para los motociclistas

2. Estados Unidos identificó objetivos en Venezuela para posibles ataques si Trump los aprueba: se incluyen instalaciones militares

3. Filtraron el futuro de Alberto Gamero tras eliminación del Deportivo Cali: hay revuelo

4. Los disfraces más icónicos de las celebridades: desde Kendall Jenner hasta Justin y Hailey Bieber

5. MinTrabajo suspende labores del Deportivo Pereira por graves incumplimientos a sus trabajadores

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Nicolás MaduroBrasilRío de Janeiro

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.