MUNDO

Publican últimas palabras de un policía a su esposa antes de morir, tras operación letal contra narcos en Brasil

El gobierno reporta hasta ahora 119 muertos, aunque la Defensoría Pública advierte que la cifra asciende a 132.

Redacción Mundo
29 de octubre de 2025, 10:48 p. m.
El oficial fue asesinado en la operación realizada en Río. | Foto: X/@nikolas_dm y IG/Bope.oficial

Un día después de la operación policial con más muertos en la historia de Brasil, el país recoge las primeras certezas y se plantea preguntas sobre la acción contra el grupo narcotraficante Comando Vermelho, en favelas de Río de Janeiro.

Con un balance oficial de 119 muertos, de los cuales cuatro eran policías, el megaoperativo en las barriadas pobres de Alemao y Penha mostró la cara más violenta de la ciudad postal brasileña.

La llamada “Operación Contención” buscó debilitar al Comando Vermelho, el principal grupo criminal de Río y el que más se ha expandido en los últimos años, según las autoridades.

Los agentes realizaron un megaoperativo en una de las ciudades principales de Brasil | Foto: X/@InformaCosmos y Agustín Antonetti @agusantonetti

Las fuerzas de seguridad invadieron los complejos de favelas de Alemao y Penha, en el norte de la ciudad, considerados bases centrales del Comando.

En el marco de esa operación letal, que llamó incluso la atención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la historia de Heber Carvalho da Fonseca, integrante del Batallón de Operaciones Policiales Especiales (Bope), conmocionó a todo Brasil.

En las últimas horas, se conoció un chat entre el sargento y su esposa, mientras él participaba en la operación que enfrentó a los presuntos narcotraficantes en una de las batallas más intensas del país suramericano.

Chat entre la esposa del sargento y el policía que fue hallado sin vida tras el operativo | Foto: X/@nikolas_dm

“¿Estás bien? Dios te está protegiendo. Estoy orando”, dijo la esposa del oficial de policía en un chat de WhatsApp publicado por el diario O Globo.

“Estoy bien. Continúa orando”, respondió el policía mientras combatía a disparos contra los líderes del narcotráfico en Río de Janeiro.

Poco después, los mensajes dejaron de tener respuesta: “Te amo. Cuídate, por favor. Hay muchos heridos. Amor, dame una señal de vida siempre que puedas”, dijo su esposa, sin obtener respuesta.

La esposa de Carvalho intentó llamarlo en repetidas ocasiones, pero sus llamadas no fueron respondidas: el sargento ya había muerto.

El sargento logró comunicarse con su esposa antes de morir | Foto: X/@OdnaldaW2

Heber Carvalho da Fonseca, de 39 años, contaba con 14 años de experiencia en la Policía Militar y era apreciado por sus colegas por su compromiso, fidelidad y compañerismo, según el medio brasileño.

Su paso por el Bope se distinguió por su participación en misiones de gran peligro y por una dedicación absoluta a su vocación como agente del orden.

Contexto: Filas de muertos en Brasil tras redada policial: aumenta la cifra tras la operación más mortífera de la historia

“Y no volviste a hablar. ¿Y ahora, qué le voy a decir a Sofia?”, dice la publicación que hizo la esposa del policía horas después, en sus redes sociales, donde también expresó su dolor tras la pérdida de su marido.

“Nunca creemos que ese día llegará. No puedo explicar este dolor”, dijo la mujer en un mensaje recogido por O Globo.

El gobierno del estado contabilizó hasta ahora 119 muertos, aunque la Defensoría Pública indicó 132 a la AFP.

La policía pasa junto a un vehículo incendiado utilizado como retén durante un operativo policial contra presuntos narcotraficantes en la favela Complexo do Alemao, donde opera la organización criminal "Comando Vermelho", en Río de Janeiro, el martes 28 de octubre de 2025.
La policía pasa junto a un vehículo incendiado utilizado como retén durante un operativo policial contra presuntos narcotraficantes en la favela Complexo do Alemao, donde opera la organización criminal "Comando Vermelho", en Río de Janeiro, el martes 28 de octubre de 2025. | Foto: AP

Las autoridades de Río informaron, además, 113 detenidos, entre ellos 10 adolescentes. En total, se confiscaron 91 fusiles.

También se incautó “una gran cantidad de droga”, dijo el martes el gobernador Cláudio Castro. Sin embargo, hasta ahora no se detalló la cantidad ni el tipo de estupefaciente.

