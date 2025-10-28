Rio de Janeiro vivió el martes escenas de guerra en la operación policial más letal contra el crimen organizado en la historia de la ciudad, que dejó al menos 64 muertos y suscitó críticas de la ONU.

Unos 2.500 policías fuertemente armados entraron en dos zonas populares del norte de la ciudad, donde hubo tiroteos, incendios y enfrentamientos con presuntos criminales, constató un periodista de la AFP.

El objetivo del “Operativo Contención” es combatir al Comando Vermelho, la mayor organización criminal de Rio de Janeiro que opera en las favelas, territorios pobres y densamente poblados de la urbe brasileña.

La policía pasa junto a un vehículo incendiado utilizado como retén durante un operativo policial contra presuntos narcotraficantes en la favela Complexo do Alemao, donde opera la organización criminal "Comando Vermelho", en Río de Janeiro, el martes 28 de octubre de 2025. | Foto: AP

El gobernador conservador Cláudio Castro informó de 60 sospechosos muertos en la “mayor” operación policial de este tipo en Rio. Lamentó también el deceso de cuatro policías.

Un total de 81 personas fueron detenidas. Ráfagas de disparos atemorizaron a la población de la zona y los comercios y escuelas permanecieron cerrados.

“Está todo el mundo aterrorizado porque es mucho ruido de disparos”, dijo por teléfono una persona que participa en proyectos sociales en el complejo de Penha y que pidió el anonimato.

Los operativos policiales contra el crimen organizado son frecuentes en las barriadas pobres de Rio, donde los agentes suelen enfrentarse a tiros con traficantes y la población sufre en medio del fuego cruzado.

🇧🇷‼️| URGENTE — Rio de Janeiro es una verdadera zona de guerra en estos momentos. El Comando Vermelho, la principal banda narco de Brasil, está intentando tomar la ciudad.



Lula se niega a combatirlos con apoyo militar.



Se habla de al menos 64 muertos.pic.twitter.com/aHI54kg3Xc — Agustín Antonetti (@agusantonetti) October 28, 2025

La operación causó disrupciones en la ciudad, con importantes vías completamente cerradas o bloqueadas.

Más de 50 autobuses fueron utilizados por supuestos criminales para armar barricadas, informó el sindicato del ramo en Rio.

“Está todo parado y nos quedamos sin bus, sin nada, en este caos y sin saber qué hacer”, dijo a la AFP Regina Pinheiro, una jubilada de 70 años que intentaba regresar a su casa.

Al menos 85 centros educativos suspendieron las clases.

En decenas de escuelas de la zona sur de Rio, donde se hallan los turísticos barrios de Copacabana e Ipanema, se pidió retirar más temprano a los alumnos para liberar a los profesores frente a la situación de alerta.

Trabajadores del Hospital Getulio Vargas trasladan a una persona herida en camilla tras ser trasladada en un camión policial durante un operativo contra presuntos narcotraficantes en la favela Complexo do Alemao, donde opera la organización criminal "Comando Vermelho", en Río de Janeiro, el martes 28 de octubre de 2025. (Foto AP/Silvia Izquierdo) | Foto: AP

En Brasilia, varios ministros del gobierno federal se reunieron para evaluar la situación. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva aun viajaba de regreso a Brasil tras una gira por el sudeste asiático.

Acordaron que una comitiva se trasladará a Rio para una “reunión de emergencia” con Castro el miércoles.

En un mensaje en X, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU se dijo “horrorizada” por la operación policial, y recordó a las autoridades brasileñas “sus obligaciones” bajo las leyes internacionales.

“Una operación policial que resulta en la muerte de más de 60 habitantes y policías es una enorme tragedia”, afirmó de su lado César Muñoz, director de Human Rights Watch en Brasil, que pidió investigaciones para esclarecer las circunstancias de “cada muerte”.

Operación contra la organización criminal "Comando Vermelho", en Río de Janeiro, | Foto: AP

Una declaración de 30 organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Amnistía Internacional, afirmó que la operación “expone el fracaso” de las políticas estatales de seguridad y pone a la ciudad “en un estado de terror”.

La corte suprema de Brasil impuso en 2020 algunas restricciones a los operativos en las favelas, como limitar el uso de helicópteros y las acciones en áreas próximas a escuelas o centros de salud.