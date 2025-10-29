Nicolás Maduro, aseguró en cadena nacional que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela está “desplegada” y que en los últimos días realizó dos operaciones aéreas en las que fueron derribadas aeronaves presuntamente cargadas con droga.

“Antes de ayer, en el marco de nuestra Constitución y nuestras leyes, se metió un avión del narcotráfico por el Caribe. Nuestra aviación en un segundo lo detectó, le fueron encima y ‘pim pum pam’, con la ley, eso fue antes de ayer”, dijo el líder chavista.

El dictador venezolano continuó diciendo que hoy, 29 de octubre, “entraron dos naves del narcotráfico, que venían del norte y, en el uso de nuestra ley de intersección, cumpliendo todos los protocolos y el respeto al derecho internacional, la aviación militar bolivariana, ‘pim pum pam, dos aviones del narcotráfico, pa’ que respeten a Venezuela”.

🔴 #AHORA | Nicolás Maduro: “Hoy entraron dos naves del narcotráfico que venían del norte, y en el uso de nuestra ley de intercepción, cumpliendo todos los protocolos y respetando el derecho internacional, la Aviación Militar Bolivariana… pim, pum, pam” pic.twitter.com/7O5E4vksrm — El Cooperante (@El_Cooperante) October 29, 2025

La Fuerza Armada venezolana realiza operativos contra el narcotráfico que coinciden con el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, orientado a combatir el tráfico de drogas.

En otro momento, Maduro criticó a Estados Unidos por las “amenazas” contra su régimen y aseguró que lo que quiere el gobierno Trump es “dividir” a los países de la región.

“El imperialismo viene y siembra la cizaña, la intriga y el odio para poner a pueblos limítrofes, pueblos que han convivido en paz toda la vida, ponerlos a pelear, a guerrear”, aseveró.

Maduro también se refirió a un supuesto plan de Estados Unidos, al autorizar operaciones de la DEA en territorio venezolano, y afirmó que las agencias estadounidenses buscan desestabilizar al país y usar una “falsa bandera” para justificar un ataque militar.

“Y lo que denunciamos, (Vladimir) Padrino, capturamos a los mercenarios que han declarado de todo y peinamos la zona y hemos capturado nueva gente allá en el Oriente, un plan donde la propia CIA, con toda la maldad que la caracteriza, iba a atacar las propias naves de Estados Unidos y ¿a quién le iban a echar la culpa?”, dijo.

Vladimir Padrino publicó imágenes de una de las aeronaves en sus redes sociales | Foto: IG/PADRINOVLADIMIR

“Si aparecía explotando por allá una nave gringa en aguas limítrofes o en aguas de Trinidad y Tobago, ¿a quién le iban a echar la culpa? ¿Y para qué le iban a echar la culpa a Venezuela?, para justificar una escalada entre pueblos hermanos" agregó.

Maduro ha asegurado que la inteligencia venezolana ha “doblegado” el “plan macabro de la CIA” contra Venezuela y Trinidad y Tobago, denunciando un supuesto plan para desestabilizar a Venezuela.

Más temprano, la Fuerza Armada venezolana informó que destruyó en el sur del país dos campamentos de “terroristas armados narcotraficantes de Colombia (Tancol)”, en operaciones que coinciden con el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe.

Cabello amenazó a Estados Unidos tras rumores sobre invasión a Venezuela | Foto: X/@ConElMazoDando

Militares venezolanos destruyeron en Amazonas (sur) “dos campamentos logísticos utilizados por grupos Tancol invasores”, indicó en Telegram el general Domingo Hernández Larez, jefe del Comando Estratégico de la Fuerza Armada, en referencia al término utilizado por el gobierno venezolano para referirse a grupos irregulares en la frontera entre ambos países.