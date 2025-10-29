Suscribirse

Mundo

Revelan que la CIA hizo un ciberataque contra Nicolás Maduro por orden directa de Donald Trump

CNN detalla que la agencia realizó un ataque exitoso durante la primera presidencia de Trump contra el sistema de inteligencia venezolano.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
29 de octubre de 2025, 3:08 p. m.
Donald Trump, la CIA y Nicolás Maduro
Donald Trump, la CIA y Nicolás Maduro. | Foto: Getty Images

Durante el primer mandato de Donald Trump, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) llevó a cabo un ciberataque clandestino contra el aparato de inteligencia de Nicolás Maduro, según reveló CNN con base en cuatro fuentes familiarizadas con la operación. El ataque habría inutilizado los sistemas informáticos del servicio secreto venezolano y fue calificado por los informantes como “un éxito rotundo”.

La maniobra, hasta ahora desconocida, formó parte de los esfuerzos de la comunidad de inteligencia estadounidense por satisfacer las demandas del entonces presidente Trump de tomar medidas contundentes frente a Caracas, pero evitando una intervención militar directa. Según CNN, altos funcionarios de seguridad nacional buscaron así “apaciguar” al mandatario mientras insistía en derrocar al líder chavista.

Contexto: Estados Unidos intentó convencer al piloto de Nicolás Maduro para que lo traicionara, revela AP. Donald Trump le respira en la nuca

El informe indica que la acción se inscribe en un contexto más amplio: Trump exigía constantemente a sus asesores opciones para forzar la salida de Maduro, pero tanto el Pentágono como la CIA se mostraban reacios a una operación abierta. La directora de la agencia en ese momento, Gina Haspel, habría rechazado el uso de personal de inteligencia en misiones de cambio de régimen, recordando los antecedentes de la CIA en América Latina durante la Guerra Fría.

Pese a esa cautela, la Casa Blanca de entonces mantuvo una política de “máxima presión”. En paralelo al ciberataque, el Cibercomando de Estados Unidos interrumpió las comunicaciones de mercenarios del grupo Wagner en territorio venezolano, según CNN, mientras se evaluaban otras operaciones encubiertas que nunca se ejecutaron, como sabotear una represa hidroeléctrica.

Donald Trump, el portaaviones UUS Gerald Ford y Nicolás Maduro
El despliegue militar de Estados Unidos tiene al país lleno de incertidumbre. | Foto: Getty Images

El exdiplomático Jimmy Story, jefe de la misión estadounidense para Venezuela entre 2018 y 2023, señaló al medio que el actual enfoque de Trump es mucho más decidido: “Durante el primer mandato dijo que todas las opciones estaban sobre la mesa. Muchas de esas opciones están ahora a la vuelta de la esquina”.

El reportaje también contextualiza el presente: Estados Unidos mantiene unos 10.000 efectivos desplegados en el Caribe y el Pacífico, y ha realizado ejercicios aéreos cerca de las costas venezolanas. Aunque la administración describe estas maniobras como parte de su estrategia antidrogas, analistas y exfuncionarios consultados por CNN advierten que el tamaño del operativo sugiere una posible operación de desestabilización o cambio de régimen.

Contexto: Venezuela, al borde del abismo: especial de ‘60 Minutes’ revela cómo crece la tensión entre Donald Trump y Nicolás Maduro

Trump ha declarado públicamente que autorizó nuevas operaciones encubiertas de la CIA y no descartó ataques directos en territorio venezolano. Estas declaraciones, unidas al despliegue militar, incrementan la tensión con Caracas, que acusa a Washington de “acciones ilegales y hostiles”.

Nicolás Maduro
Nicolás Maduro. | Foto: Colprensa

La política estadounidense hacia Venezuela cambió de rumbo tras el fracaso del plan para instalar al opositor Juan Guaidó como presidente interino. Aunque más de 50 países lo reconocieron, la falta de apoyo militar interno y un intento fallido de levantamiento en 2019 consolidaron a Maduro en el poder. “La oposición no tenía un plan. Nosotros tampoco”, admitió a CNN un ex alto funcionario de la Casa Blanca.

Según el reportaje, el control del tema venezolano ha pasado ahora a manos del secretario de Estado, Marco Rubio, considerado uno de los halcones más duros de la línea trumpista. “Los halcones tomaron el control, y la presión máxima se ha intensificado”, dijo Story.

Contexto: Leopoldo López acusa al presidente Petro de ser “el primer vocero internacional” de la dictadura de Nicolás Maduro

Mientras el Gobierno estadounidense mantiene su narrativa de lucha contra el narcotráfico, expertos consultados por CNN advierten que Venezuela no es un país productor ni un corredor relevante de drogas hacia Estados Unidos. Sin embargo, las operaciones militares recientes —que incluyen ataques letales a embarcaciones supuestamente vinculadas al narcotráfico— alimentan las sospechas de que Washington podría estar preparando una ofensiva más directa contra el régimen chavista.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Indignación en Deportivo Cali por lo que dijo Avilés Hurtado recién sacados de Liga: hay molestia

2. Gobernación del Magdalena denunció al alcalde de Santa Marta por prevaricato; dicen que estaría frenando obras en la ciudad

3. Piden citar como testigo al presidente Petro en una eventual investigación contra Verónica Alcocer por posible estafa al país

4. Este es el correo electrónico que Amazon está enviando a los empleados despedidos en EE. UU.

5. USCIS modifica las extensiones automáticas de permisos de trabajo para inmigrantes en Estados Unidos: así afectará a miles

LEER MENOS

Noticias relacionadas

VenezuelaCIANicolás MaduroDonald TrumpEstados Unidos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.