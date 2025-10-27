Suscribirse

Mundo

Leopoldo López acusa al presidente Petro de ser “el primer vocero internacional” de la dictadura de Nicolás Maduro

Además, el líder opositor venezolano respaldó las acciones militares de Estados Unidos contra el régimen y el Cartel de los Soles.

Redacción Mundo
27 de octubre de 2025, 5:43 p. m.
Leopoldo López y Gustavo Petro.
Leopoldo López y Gustavo Petro. | Foto: Getty Images

Desde Madrid, el líder opositor venezolano Leopoldo López habló después del anuncio de la dictadura de Nicolás Maduro, en el que confirmó que buscaría retirarle la nacionalidad por cuenta de su apoyo a las operaciones militares del gobierno de Donald Trump en el Caribe contra los carteles del narcotráfico ligados a la dictadura de Miraflores y a una eventual invasión.

“No es una operación contra los venezolanos, sino contra el Tren de Aragua y el Cártel de los Soles”, declaró Leopoldo López al respecto. “¿Dónde está la soberanía de Venezuela? ¿En Nicolás Maduro o en los millones de venezolanos que votaron por Edmundo González?”.

Contexto: Leopoldo López habla en SEMANA de una posible operación de Estados Unidos contra el régimen de Nicolás Maduro. “Cualquier camino es legítimo”

Luego, López arremetió directamente contra el presidente colombiano Gustavo Petro y sus posiciones críticas y de rechazo hacia el despliegue en el Caribe y la posible intervención militar en suelo venezolano.

Leopoldo López criticó al presidente Petro y a su Gobierno por la zona bilateral con Venezuela y por asegurar que el Cartel de los Soles "no existe".
Leopoldo López criticó al presidente Petro y a su relación con el régimen de Maduro. | Foto: GETTY IMAGES

“Lo que sorprende es que Petro se ha convertido en el principal vocero internacional en apoyo a la dictadura de Nicolás Maduro, y por supuesto que eso debe tener una motivación detrás de eso, o Petro es parte de la misma estructura criminal o se beneficia de esa estructura o tiene algún interés que lo esté beneficiando”, manifestó el líder opositor venezolano desde Madrid.

Posteriormente, manifestó que “por supuesto que sorprende la manera en que ha habido un apoyo a la narrativa de Nicolás Maduro, a la narrativa de la dictadura con respecto a lo que está ocurriendo", señaló López en crítica hacia el presidente Petro.

Contexto: Maduro y Petro, junto a “narcotraficantes y criminales”, son los presidentes incluidos en la lista Clinton. ¿Qué otros nombres aparecen?

“Después, a pesar de haber sido crítico, sí estoy de acuerdo con que se hagan todas las acciones necesarias para neutralizar al cartel de los soles y a quien lo encabeza, que es Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, porque hay que meter a Diosdado Cabello también claramente, como lo está en todas las acusaciones, como parte responsable del liderazgo del Cartel de los Soles”, dijo.

Leopoldo López, activista por la libertad de Venezuela, Wilson Center; habla en el escenario durante la Cumbre Anual de Concordia 2022 - Día 2 en el Sheraton New York el 20 de septiembre de 2022 en la ciudad de Nueva York.
Leopoldo López, desde Madrid, criticó al régimen de Maduro. | Foto: Getty Images for Concordia Summi

Sobre la petición del régimen de quitarle la nacionalidad al líder opositor, la medida fue anunciada por la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, quien compartió al respecto en la red social Telegram este sábado por la mañana.

Según la mano derecha del dictador, el anuncio se debe al “grotesco, criminal e ilegal llamado a la invasión militar de Venezuela, la promoción permanente del bloqueo económico, así como al llamado a asesinar masivamente a los venezolanos en complicidad con gobiernos y enemigos extranjeros”.

Contexto: “Son el ISIS del hemisferio occidental”: la polémica comparación que realizó Donald Trump

“El Estado venezolano cuenta con los recursos suficientes para garantizar la integridad territorial y la soberanía de la República frente a poderes extranjeros y a quienes se presten a socavar la independencia nacional”, se lee en el informe de la vicepresidenta.

