Suscribirse

Mundo

Maduro pide retirar la nacionalidad a Leopoldo López tras acusarlo de promover una invasión militar contra Venezuela

El político de derecha manifestó su apoyo a la presión que ejerce Estados Unidos sobre el régimen venezolano.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Mundo
25 de octubre de 2025, 3:43 p. m.
Leopoldo López criticó al presidente Petro y a su Gobierno por la zona bilateral con Venezuela y por asegurar que el Cartel de los Soles “no existe”.
Leopoldo López. | Foto: GETTY IMAGES

El viernes 24 de octubre, Nicolás Maduro presentó un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en el que solicita que se le retire la nacionalidad al opositor Leopoldo López.

La información la confirmó la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en un comunicado que compartió al respecto en la red social Telegram este sábado por la mañana.

Contexto: “Son terroristas y vamos a matarlos”: funcionario de Donald Trump sobre posible invasión a Venezuela

De acuerdo con la funcionaria, la medida del régimen responde al “grotesco, criminal e ilegal llamado a la invasión militar de Venezuela, la promoción permanente del bloqueo económico, así como al llamado a asesinar masivamente a los venezolanos en complicidad con gobiernos y enemigos extranjeros”.

Nicolás Maduro
Nicolás Maduro. | Foto: Colprensa

Según Rodríguez, la Cancillería y el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) procederán “de inmediato, conforme a los procedimientos pertinentes, a la anulación del pasaporte” de López.

El opositor está actualmente exiliado en España, como decenas de políticos más.

Contexto: Venezuela acusa a EE. UU. de “retaliación y extorsión” tras inclusión de Petro en la lista Clinton

“El Estado venezolano cuenta con los recursos suficientes para garantizar la integridad territorial y la soberanía de la República frente a poderes extranjeros y a quienes se presten a socavar la independencia nacional”, se lee en el informe de la vicepresidenta.

Delcy Rodriguez
Delcy Rodriguez. | Foto: Getty Images

El régimen se escudó en el artículo 130 de la Constitución y en la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista y en Defensa de la República Bolivariana de Venezuela, que establece que las personas que “apoyen las sanciones extranjeras” contra el país serán castigadas por la nación.

Contexto: Estados Unidos inicia ejercicios militares cerca a Venezuela en plenas tensiones con régimen de Maduro

La iniciativa se da días después de que López asegurara que las negociaciones con la dictadura ya no sirven para lograr un cambio político y declarara que la presión de Estados Unidos es la única vía para derrocar la administración.

Además, demostró su apoyo a las recientes intenciones del gobierno estadounidense de entrar a territorio de Venezuela para que “acabe” con Nicolás Maduro.

Trump llamó a Gustavo Petro “líder” del narcotráfico, “lunático”, con “problemas mentales”, “matón”, “mal tipo” y “pésimo presidente”.
Presidente de EE. UU., Donald Trump. | Foto: Getty Images

En una entrevista ofrecida desde Madrid, el político de derecha indicó que la presencia de las fuerzas norteamericanas en el mar debería extenderse dentro del país sudamericano, como una muestra de apoyo a los planes de Donald Trump para capturar al dictador Maduro.

El presidente de Estados Unidos, además de considerar ilegítimo al venezolano, ha señalado a Maduro de liderar una de las bandas de narcotráfico más grandes del continente: el Cartel de los Soles.

Por lo anterior, ha establecido que sus fuerzas militares podrían ingresar al país para hacer frente al “narcoterrorismo” y proceder con el arresto del líder del régimen, quien, según Trump, debe comparecer ante la justicia norteamericana.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Miguel Uribe Londoño rechazó las amenazas contra el Fiscal que investigan el magnicidio de su hijo

2. Así cayó banda que comercializaba dólares falsos en el país; ‘Los Nómadas’ obtenían millonarias ganancias

3. Alerta en el Caribe colombiano por la tormenta tropical Melissa: estas son las zonas bajo vigilancia y aviso

4. Maduro pide retirar la nacionalidad a Leopoldo López tras acusarlo de promover una invasión militar contra Venezuela

5. Leyton Barrios, contra las cuerdas: MinEducación exige claridad en sus documentos para aspirar a la rectoría de la UniAtlántico

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Venezuelamaduro

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.