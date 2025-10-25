Maduro pide retirar la nacionalidad a Leopoldo López tras acusarlo de promover una invasión militar contra Venezuela

El viernes 24 de octubre, Nicolás Maduro presentó un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en el que solicita que se le retire la nacionalidad al opositor Leopoldo López.

La información la confirmó la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en un comunicado que compartió al respecto en la red social Telegram este sábado por la mañana.

De acuerdo con la funcionaria, la medida del régimen responde al “grotesco, criminal e ilegal llamado a la invasión militar de Venezuela, la promoción permanente del bloqueo económico, así como al llamado a asesinar masivamente a los venezolanos en complicidad con gobiernos y enemigos extranjeros”.

Nicolás Maduro. | Foto: Colprensa

Según Rodríguez, la Cancillería y el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) procederán “de inmediato, conforme a los procedimientos pertinentes, a la anulación del pasaporte” de López.

El opositor está actualmente exiliado en España, como decenas de políticos más.

“El Estado venezolano cuenta con los recursos suficientes para garantizar la integridad territorial y la soberanía de la República frente a poderes extranjeros y a quienes se presten a socavar la independencia nacional”, se lee en el informe de la vicepresidenta.

Delcy Rodriguez. | Foto: Getty Images

El régimen se escudó en el artículo 130 de la Constitución y en la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista y en Defensa de la República Bolivariana de Venezuela, que establece que las personas que “apoyen las sanciones extranjeras” contra el país serán castigadas por la nación.

La iniciativa se da días después de que López asegurara que las negociaciones con la dictadura ya no sirven para lograr un cambio político y declarara que la presión de Estados Unidos es la única vía para derrocar la administración.

Además, demostró su apoyo a las recientes intenciones del gobierno estadounidense de entrar a territorio de Venezuela para que “acabe” con Nicolás Maduro.

Presidente de EE. UU., Donald Trump. | Foto: Getty Images

En una entrevista ofrecida desde Madrid, el político de derecha indicó que la presencia de las fuerzas norteamericanas en el mar debería extenderse dentro del país sudamericano, como una muestra de apoyo a los planes de Donald Trump para capturar al dictador Maduro.

El presidente de Estados Unidos, además de considerar ilegítimo al venezolano, ha señalado a Maduro de liderar una de las bandas de narcotráfico más grandes del continente: el Cartel de los Soles.