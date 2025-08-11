Suscribirse

Mundo

Oposición venezolana se manifiesta tras muerte de Miguel Uribe Turbay. “El autoritarismo y la violencia se expanden”

Los líderes de la oposición venezolana, Leopoldo López y Edmundo González, se lamentaron por la muerte del senado Miguel Uribe por medio de redes.

Redacción Semana
11 de agosto de 2025, 4:02 p. m.
Líderes venezolanos reaccionan a la muerte de Miguel Uribe
Líderes venezolanos reaccionan a la muerte de Miguel Uribe | Foto: Líderes venezolanos reaccionan a la muerte de Miguel Uribe

A través de redes sociales, se han conocido distintas reacciones frente a la muerte del senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, después del atentando en su contra sufrido el pasado 7 de junio, durante un acto político en Bogotá.

Miguel Uribe Turbay, exsenador del Centro Democrático.
Miguel Uribe Turbay, exsenador del Centro Democrático. | Foto: Prensa Miguel Uribe

El líder de la oposición al régimen de Nicolás Maduro y presidente electo del vecino país, Edmundo González Urrutia, se pronunció y lamentó la muerte del senador, mandó sus condolencias a la familia y condenó el crimen por medio de su cuenta de X.

Contexto: “Invade una tristeza inmensa”: petristas y sectores cercanos al Gobierno reaccionan ante fallecimiento de Miguel Uribe Turbay

“El autoritarismo y la violencia se expanden, cuando lo que debería prevalecer es un sistema de libertades y bienestar. La democracia no se defiende sola, necesita de quienes la sostienen y protegerlos es una responsabilidad de todos”, expresó el mandatario electo.

Edmundo González aseguró que conoció a Miguel Uribe en el 2024, cuando mantuvieron una conversación sobre democracia y la situación política de Venezuela y Colombia. “Me habló de su mamá, de su abuelo y de su abuela, y de la huella profunda que dejaron en su manera de ver la vida. Decía que la defensa de los valores democráticos estaba en su ADN. Se le notaba”, añadió.

Lo más leído

1. Gustavo Petro reacciona a la muerte de Miguel Uribe Turbay: “Es una derrota”
2. ¿Qué implicaciones tiene que la Fiscalía califique como “magnicidio” el asesinato de Miguel Uribe Turbay?
3. María Claudia Tarazona reaccionó a palabras de Fernando Hakim por muerte de Miguel Uribe Turbay: “Un lugar en nuestros corazones”
Contexto: Murió Miguel Uribe Turbay

González Urrutia sostuvo lo “duro” de aceptar que la “violencia política” acabara con la vida de alguien que solo quería “trabajar por una Colombia mejor”, dijo. “También es duro reconocer que la lucha por las libertades y los derechos siga costando vidas en nuestros países”, agregó.

Por parte de la oposición venezolana no fue el único en lamentar la muerte del senador Miguel Uribe. El líder opositor Leopoldo López también expresó su opinión en cuanto a la trágica muerte, y se refirió al senador como un “líder con planes, equipo, energía y devoción a su gente”, agregó también que “fue víctima de quienes se vieron amenazados por su liderazgo”.

El líder opositor también mandó condolencias a la familia del fallecido Miguel Uribe, y terminó su publicación sentidamente diciendo: “Querido Miguel, que Dios te tenga en su gloria y que siempre seas inspiración para continuar recorriendo el camino que iniciaste”.

Contexto: Muerte de Miguel Uribe Turbay: Expresidentes llaman a mantener la calma y la moderación. “Que no sea el comienzo de otra era de violencia”

Por su parte, la líder venezolana, María Corina Machado, se pronunció por redes en un comunicado emitido por su partido, Vente Venezuela, que ella reposteó, en el que se lamenta la perdida del senador Miguel Uribe.

La historia de la familia Turbay ha tenido una fuerte trayectoria política en el país.

Su abuelo fue Julio César Turbay Ayala (Partido Liberal), quien gobernó el país entre 1978 y 1982, y falleció en 2005. Su madre fue Diana Turbay, una periodista secuestrada y asesinada en 1991 durante una operación de rescate por narcotraficantes del Cartel de Medellín, e incluso su abuela creó una organización llamada “Solidaridad por Colombia”.

El atentado contra Miguel Uribe Turbay se coordinó en Engativá, pero habría sido ordenado por las disidencias de las Farc.
Miguel Uribe Turbay, exsenador del Centro Democrático. | Foto: Suministrada a Semana por el equipo de prensa del concejal Andrés Barrios

En octubre de 2024, en el lugar donde mataron a su madre, Miguel Uribe Turbay anunció su aspiración a la presidencia para las elecciones de 2026. Se espera a más reacciones internacionales por la muerte del senador, mientras todo el país lamenta su muerte.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Confirman canal de América de Cali vs. Fluminense para ver en vivo: será señal exclusiva

2. El sentido mensaje de Héctor Riveros por la muerte de Miguel Uribe Turbay

3. Funeral de Miguel Uribe Turbay: familia establece tres días de velación en Bogotá

4. Pico y placa en Bogotá este martes, 12 de agosto: así rotará la medida

5. Oposición venezolana se manifiesta tras muerte de Miguel Uribe Turbay. “El autoritarismo y la violencia se expanden”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Miguel Uribe TurbayLeopoldo LópezEdmundo González VenezuelaMaría Corina Machado

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.