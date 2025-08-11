Murió Miguel Uribe Turbay
Miguel Uribe Turbay falleció tras luchar en una Unidad de Cuidados Intensivos por más de diez semanas.
El líder político fue víctima de un ataque a mano armada el pasado sábado, 7 de junio, en la localidad de Fontibón. Su asesinato devuelve a Colombia a su pasado, a las peores épocas de violencia política, y abre un periodo de incertidumbre y dolor, previo a la campaña presidencial de 2026.
Así registra Semana el doloroso hecho.
Murió Miguel Uribe Turbay: luto en Colombia. Reacciones en el país y el mundo
Tras estar aferrado a la vida desde que atentaran en su contra y fuera internado en la Fundación Santa Fe, Colombia se encuentra de luto por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. Colombia y el mundo reaccionan.