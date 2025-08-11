Murió Miguel Uribe Turbay
Especiales Semana

Murió Miguel Uribe Turbay

Miguel Uribe Turbay falleció tras luchar en una Unidad de Cuidados Intensivos por más de diez semanas.

Redacción Semana
11 de agosto de 2025

El líder político fue víctima de un ataque a mano armada el pasado sábado, 7 de junio, en la localidad de Fontibón. Su asesinato devuelve a Colombia a su pasado, a las peores épocas de violencia política, y abre un periodo de incertidumbre y dolor, previo a la campaña presidencial de 2026.

Así registra Semana el doloroso hecho.


Murió Miguel Uribe Turbay: luto en Colombia. Reacciones en el país y el mundo

Tras estar aferrado a la vida desde que atentaran en su contra y fuera internado en la Fundación Santa Fe, Colombia se encuentra de luto por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. Colombia y el mundo reaccionan.

Murió Miguel Uribe Turbay

🔴 EN VIVO | Murió Miguel Uribe Turbay: últimas noticias y reacciones

El precandidato del Centro Democrático falleció tras más de diez semanas internado en una unidad de cuidados intensivos en la Fundación Santa Fe. Devastadora pérdida para el país.

¿Qué implicaciones tiene que la Fiscalía califique como “magnicidio” el asesinato de Miguel Uribe Turbay?

Los grupos armados que delinquen en la zona donde fue el atentado de Miguel Uribe Turbay, según Indepaz

María Claudia Tarazona reaccionó a palabras de Fernando Hakim por muerte de Miguel Uribe Turbay: “Un lugar en nuestros corazones”


Miguel Uribe Turbay, la trágica historia de su vida: su hijo, como él, quedó huérfano por la violencia en Colombia

Defensa de los familiares de Miguel Uribe Turbay pide agilizar las investigaciones. “Este magnicidio no puede prescribir”

“Qué tristeza tan infinita”: Abogado de Miguel Uribe Turbay reacciona a la muerte del senador y precandidato presidencial

Miguel Uribe Turbay y María Claudia Tarazona: la historia de un amor entrañable que acabó la violencia. Dolor de país

Gustavo Petro reacciona a la muerte de Miguel Uribe Turbay: “Es una derrota”

Álvaro Uribe condenado y Miguel Uribe, el más popular de sus candidatos, fallecido: el camino de espinas que le espera al Centro Democrático


Nicolás Petro lamenta fallecimiento de Miguel Uribe Turbay y hace un llamado a “dejar a un lado el odio político”

Hijo de Fernando Hakim dedicó mensaje a su padre, tras muerte de Miguel Uribe Turbay: “Sé que luchaste hasta el último momento”

Rama judicial condena la muerte de Miguel Uribe Turbay: “Hacemos un llamado a mantener la serenidad”

Tres días de duelo en Antioquia por muerte de Miguel Uribe Turbay: esto se sabe

Tras su fallecimiento, en redes recuerdan una entrevista de Miguel Uribe Turbay en la que habló de la muerte y la existencia humana. Esto dijo en ese momento

VIDEO | “Gustavo Petro ni siquiera se ha pronunciado, ni su ministro del Interior, sobre el magnicidio de Miguel Uribe Turbay”: Daniel Briceño


Murió Miguel Uribe Turbay: luto en Colombia. Reacciones en el país y el mundo

Miguel Uribe Turbay, el líder número 97 que es asesinado en lo que va corrido del 2025

Así será la velación en cámara ardiente del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, en el Congreso de la República

Felipe Arias envió emotivo mensaje tras fallecimiento de Miguel Uribe, “que nuestro país entre en reflexión”

Hija de Fernando Hakim envió sentidas palabras a su padre tras muerte de Miguel Uribe Turbay: “Lo diste todo”

Congresistas de EE. UU. reaccionan a la muerte de Miguel Uribe Turbay: “Duele profundamente en el corazón de toda Colombia”


“Estoy seguro de que te volveré a ver”: concejal Andrés Barrios, quien estuvo el día del atentado de Miguel Uribe, escribió una carta a su amigo

Presidente del Consejo de Estado cuestionó demandas que se instauraron, en su momento, contra Miguel Uribe Turbay, pese a su grave estado de salud

Fiscalía imputará homicidio al menor de edad y el resto de capturados por el asesinato de Miguel Uribe Turbay

Abogado de Miguel Uribe Turbay envió enfático mensaje: “Tu partida no quedará impune”

“Nos toca llenarnos de valor”: Claudia Turbay, la tía de Miguel Uribe Turbay, habló con SEMANA tras la muerte de su sobrino

Bogotá decreta tres días de duelo por la muerte de Miguel Uribe Turbay


Primera dama, Verónica Alcocer, se pronuncia tras la muerte de Miguel Uribe Turbay: “Colombia sufre una pérdida irreparable”

Miguel Uribe Turbay será velado en el Congreso de la República. Esto es lo que se sabe

Policía Nacional toma primera decisión tras la muerte de Miguel Uribe Turbay: lanza advertencia a los asesinos

Fernando Hakim, reconocido neurocirujano, se pronunció tras muerte de Miguel Uribe Turbay y lo despidió: “Nunca lo olvidaré”

Claudia Bahamón dejó en evidencia nostálgica reacción por muerte de Miguel Uribe Turbay: “Vuela a los brazos de tu madre”

Muerte de Miguel Uribe Turbay | Así quedó registrada la salida de su cuerpo desde la Fundación Santa Fe hasta Medicina Legal


Presidencia de la República lamentó la muerte de Miguel Uribe Turbay. “Sinceras condolencias”

Muerte de Miguel Uribe Turbay: Expresidentes llaman a mantener la calma y la moderación. “Que no sea el comienzo de otra era de violencia”

Tras muerte de Miguel Uribe Turbay, el pronunciamiento de Francia Márquez “sin importar la posición política”

Hermana de Miguel Uribe Turbay se pronunció tras su fallecimiento: “Pensé que tú me despedirías a mí”

Desde Jorge Eliécer Gaitán hasta Miguel Uribe Turbay, los candidatos presidenciales asesinados en Colombia

Colombia llora a Miguel Uribe: alcaldes y gobernadores condenan su asesinato y piden que la violencia no quede impune


Atención: murió Miguel Uribe Turbay. Dolor en Colombia

Fundación Santa Fe se solidariza con la familia de Miguel Uribe Turbay

Miguel Uribe murió casi a la edad de su mamá, Diana Turbay, y deja un niño pequeño, como lo era él en ese asesinato. Luto en Colombia

“Invade una tristeza inmensa”: petristas y sectores cercanos al Gobierno reaccionan ante fallecimiento de Miguel Uribe Turbay

Esposa de Miguel Uribe confirma su muerte con sentido mensaje

“El mal todo lo destruye”: Álvaro Uribe y el Centro Democrático, de luto tras muerte de Miguel Uribe Turbay


