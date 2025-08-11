Primera dama, Verónica Alcocer, se pronuncia tras la muerte de Miguel Uribe Turbay: “Colombia sufre una pérdida irreparable”

La primera dama de la nación, Verónica Alcocer, emitió un sentido comunicado en la mañana de este lunes tras confirmarse la muerte del senador y precandidato presidencial del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay.

La primera dama empezó diciendo que Colombia sufre una pérdida irreparable con su partida, producto del atentado a mano armada del que fue víctima el pasado 7 de junio en la ciudad de Bogotá.

“Con profunda tristeza lamento el fallecimiento del senador y precandidato, Miguel Uribe Turbay. Hoy Colombia sufre una pérdida irreparable. Ninguna idea, lucha o diferencia justifica la violencia. Colombia no puede seguir perdiendo a sus hijos por pensar distinto”, manifestó la esposa del presidente Gustavo Petro.

Alcocer concluyó: “Abrazo con el alma a su familia, a sus amigos y a quienes compartieron su camino. Que su partida nos lleve a reconciliarnos y a construir una nación donde el respeto por la vida y la diferencia sean el faro que nos guíe. Solo el amor, el respeto y la empatía puede sanarnos como país”.

La Presidencia de la República, por otra parte, emitió otro mensaje sobre lo acontecido: “La Presidencia de la República lamenta profundamente el fallecimiento del senador Miguel Uribe Turbay. Expresamos nuestras más sinceras condolencias y toda nuestra solidaridad a su familia, amigos y seres queridos en este difícil momento”.

De acuerdo con la información divulgada por la Fundación Santa Fe, el precandidato murió sobre la 1:56 de la madrugada de este lunes.

Senador Miguel Uribe Turbay | Foto: GUILLERMO TORRES REINA