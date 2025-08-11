Suscribirse

Primera dama, Verónica Alcocer, se pronuncia tras la muerte de Miguel Uribe Turbay: “Colombia sufre una pérdida irreparable”

La esposa del presidente Gustavo Petro se pronunció a través de sus redes sociales tras el fallecimiento del senador y precandidato presidencial del Centro Democrático.

Redacción Semana
11 de agosto de 2025, 12:45 p. m.
Miguel Uribe y Verónica Alcocer.
Miguel Uribe y Verónica Alcocer. | Foto: Semana.

La primera dama de la nación, Verónica Alcocer, emitió un sentido comunicado en la mañana de este lunes tras confirmarse la muerte del senador y precandidato presidencial del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay.

La primera dama empezó diciendo que Colombia sufre una pérdida irreparable con su partida, producto del atentado a mano armada del que fue víctima el pasado 7 de junio en la ciudad de Bogotá.

“Con profunda tristeza lamento el fallecimiento del senador y precandidato, Miguel Uribe Turbay. Hoy Colombia sufre una pérdida irreparable. Ninguna idea, lucha o diferencia justifica la violencia. Colombia no puede seguir perdiendo a sus hijos por pensar distinto”, manifestó la esposa del presidente Gustavo Petro.

Alcocer concluyó: “Abrazo con el alma a su familia, a sus amigos y a quienes compartieron su camino. Que su partida nos lleve a reconciliarnos y a construir una nación donde el respeto por la vida y la diferencia sean el faro que nos guíe. Solo el amor, el respeto y la empatía puede sanarnos como país”.

La Presidencia de la República, por otra parte, emitió otro mensaje sobre lo acontecido: “La Presidencia de la República lamenta profundamente el fallecimiento del senador Miguel Uribe Turbay. Expresamos nuestras más sinceras condolencias y toda nuestra solidaridad a su familia, amigos y seres queridos en este difícil momento”.

De acuerdo con la información divulgada por la Fundación Santa Fe, el precandidato murió sobre la 1:56 de la madrugada de este lunes.

Senador Miguel Uribe Turbay
Senador Miguel Uribe Turbay | Foto: GUILLERMO TORRES REINA

“El equipo a cargo del cuidado del señor Uribe Turbay, en todas las áreas de la institución, trabajó incansablemente durante estos más de dos meses desde su ingreso gravemente herido”, dijo el centro médico.

Verónica Alcócer

