Así interpretó Yuri Buenaventura la canción ‘El guerrero’, en la misa de Miguel Uribe Turbay: el sentido homenaje en video
El artista interpretó la canción al finalizar la ceremonia en la Catedral Primada de Colombia.
Este miércoles 13 de agosto, se llevó a cabo en la Catedral Primada, ubicada en el centro de Bogotá, la misa exequial del senador y precandidato Miguel Uribe Turbay.
En la ceremonia litúrgica estuvieron presentes, además de familiares y amigos, personalidades políticas para darle el último adiós al congresista, quien será sepultado en el Cementerio Central.
Al finalizar la misa en la Catedral Primada, el famoso cantante vallecaucano Yuri Buenaventura interpretó la canción El guerrero. Sin duda, un momento que tocó el corazón de los presentes en la misa que lamenta el magnicidio del senador.
A continuación, el video de Yuri Buenaventura interpretando El guerrero en la Catedral Primada:
Vale destacar que Yuri Buenaventura había hablado en Caracol Radio sobre esta canción, la cual es de su autoría.
“Esa canción representa la lucha de cada uno de nosotros. Es decir, la señora que está vendiendo pan de bono en este momento en una esquina tiene un sueño y está en su lucha. Cada colombiano tiene una lucha. Su guerra, su lucha, pero es por el amor, es por su familia, es por sus niños, es por sus sueños. Entonces, El guerrero finalmente es cada uno de nosotros”, dijo el artista en la emisora.
En dicha entrevista, Buenaventura también contó que fue la familia de Miguel Uribe Turbay quien lo contactó para que cantara El guerrero en su misa.
“Yo no era amigo de Miguel, pero lo conocí como en los espacios públicos cuando he venido a Bogotá, lo he cruzado en un hotel, en un restaurante y a él le gustaba esa canción. A él le gustaba mucho la música. La familia me llamó y me dijo, ‘Yuri, esa canción le gustaba mucho a Miguel. ¿Tú la puedes cantar?’. Claro, claro que sí. Colombia tiene que tomar una decisión si va a coger ese camino otra vez. Estamos despertando a los zombies. O sea, estamos despertando una guerra que se estaba durmiendo y muriendo y la estamos despertando otra vez", resaltó Buenaventura en Caracol Radio.
A continuación, la letra completa de la canción ‘El guerrero’:
El guerrero
Levantó su mano
Señalando hacia el infinito
El guerrero
Dice que estas lágrimas
son la risa del mañana
que me espera.
El guerrero
Cabalgando entre las nubes
me ha enseñado
que estos prismas terrenales
no son nada,
comparado con mi pueblo
que desde sus entrañas
se libera.
El guerrero
Sin miedo fue buscando
Hermandad y fortaleza
con el alma, con el alma limpia.
Con la sonrisa plena.
El guerrero
dice que estas lágrimas
son la risa del mañana
que me espera.
Y no es nada
comparado con un pueblo
que desde sus entrañas
se libera.
El guerrero
Sin miedo fue buscando
Hermandad y fortaleza
con el alma, con el alma limpia.
Con la sonrisa plena.
Y que esta lágrima
Es la sonrisa que me espera.
Al desenvainar su espada el guerrero
Ha iluminado el futuro
Y ha dicho que crea en mi tierra
que avance tranquilo y seguro.
Sobre las nubes lo vi cabalgando
Con el alma limpia
El guerrero
Y la sonrisa, y la sonrisa plena.
Iluminando el futuro.
Que me espera en las estrellas
Que profundamente quiera a mi tierra.