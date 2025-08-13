Así interpretó Yuri Buenaventura la canción ‘El guerrero’, en la misa de Miguel Uribe Turbay: el sentido homenaje en video

Este miércoles 13 de agosto, se llevó a cabo en la Catedral Primada, ubicada en el centro de Bogotá, la misa exequial del senador y precandidato Miguel Uribe Turbay.

En la ceremonia litúrgica estuvieron presentes, además de familiares y amigos, personalidades políticas para darle el último adiós al congresista, quien será sepultado en el Cementerio Central.

Al finalizar la misa en la Catedral Primada, el famoso cantante vallecaucano Yuri Buenaventura interpretó la canción El guerrero. Sin duda, un momento que tocó el corazón de los presentes en la misa que lamenta el magnicidio del senador.

A continuación, el video de Yuri Buenaventura interpretando El guerrero en la Catedral Primada:

Vale destacar que Yuri Buenaventura había hablado en Caracol Radio sobre esta canción, la cual es de su autoría.

Miguel Uribe Londoño pasa por el ataúd de su hijo, en la Catedral Primada de Colombia. | Foto: AP

“Esa canción representa la lucha de cada uno de nosotros. Es decir, la señora que está vendiendo pan de bono en este momento en una esquina tiene un sueño y está en su lucha. Cada colombiano tiene una lucha. Su guerra, su lucha, pero es por el amor, es por su familia, es por sus niños, es por sus sueños. Entonces, El guerrero finalmente es cada uno de nosotros”, dijo el artista en la emisora.

En dicha entrevista, Buenaventura también contó que fue la familia de Miguel Uribe Turbay quien lo contactó para que cantara El guerrero en su misa.

“Yo no era amigo de Miguel, pero lo conocí como en los espacios públicos cuando he venido a Bogotá, lo he cruzado en un hotel, en un restaurante y a él le gustaba esa canción. A él le gustaba mucho la música. La familia me llamó y me dijo, ‘Yuri, esa canción le gustaba mucho a Miguel. ¿Tú la puedes cantar?’. Claro, claro que sí. Colombia tiene que tomar una decisión si va a coger ese camino otra vez. Estamos despertando a los zombies. O sea, estamos despertando una guerra que se estaba durmiendo y muriendo y la estamos despertando otra vez", resaltó Buenaventura en Caracol Radio.

A continuación, la letra completa de la canción ‘El guerrero’:

El guerrero

Levantó su mano

Señalando hacia el infinito

El guerrero

Dice que estas lágrimas

son la risa del mañana

que me espera.

El guerrero

Cabalgando entre las nubes

me ha enseñado

que estos prismas terrenales

no son nada,

comparado con mi pueblo

que desde sus entrañas

se libera.

El guerrero

Sin miedo fue buscando

Hermandad y fortaleza

con el alma, con el alma limpia.

Con la sonrisa plena.

El guerrero

dice que estas lágrimas

son la risa del mañana

que me espera.

Y no es nada

comparado con un pueblo

que desde sus entrañas

se libera.

El guerrero

Sin miedo fue buscando

Hermandad y fortaleza

con el alma, con el alma limpia.

Con la sonrisa plena.

Y que esta lágrima

Es la sonrisa que me espera.

Al desenvainar su espada el guerrero

Ha iluminado el futuro

Y ha dicho que crea en mi tierra

que avance tranquilo y seguro.

Sobre las nubes lo vi cabalgando

Con el alma limpia

El guerrero

Y la sonrisa, y la sonrisa plena.

Iluminando el futuro.

Que me espera en las estrellas