Felipe Arias envió emotivo mensaje tras fallecimiento de Miguel Uribe, “que nuestro país entre en reflexión”

Luego de dos meses y cuatro días en cuidados intensivos el senador Miguel Uribe Turbay falleció producto del atentado en su contra el pasado 7 de junio en el barrio Modelia. De acuerdo con lo confirmado por la Fundación Santa Fe, el senador falleció a la 1:56 a.m. “El equipo a cargo del cuidado del señor Uribe Turbay en todas las áreas de la institución trabajó incansablemente estos más de dos meses desde su ingreso gravemente herido”.

pic.twitter.com/Jo461A8VbE — Fundación Santa Fe de Bogotá (@FSFB_Salud) August 11, 2025

El pronunciamiento de la Fundación Santa Fe se dio luego de la esposa del senador María Claudia Tarazona diera la noticia en su cuenta de Instagram, la cual estuvo acompañada de un sentido mensaje: “Siempre serás el amor de mi vida. Gracias por una vida llena de amor, gracias por ser un papá para las niñas, el mejor papá para Alejandro. Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti. Nuestro amor trasciende este plano físico. Espérame, que cuando cumpla mi promesa con nuestros hijos, iré a buscarte y tendremos nuestra segunda oportunidad. Descansa en paz amor de mi vida, yo cuidaré a nuestros hijos”.

María Claudia Tarazona, esposa del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, habla con los medios de comunicación, el 8 de junio de 2025, afuera de la Fundación Santa Fe, donde su esposo está hospitalizado después de recibir un disparo en Bogotá. | Foto: AFP

La noticia que tiene consternado al país ya ha generado todo tipo de reacciones. En el mundo del entretenimiento el cantante paisa Juanes y la modelo y empresaria Laura Tobón fueron de los primeros en dar su pésame a la familia del senador.

“Que la partida de Miguel Uribe Turbay sea un llamado urgente a despertar la conciencia de nuestra amada Colombia. Sentido pésame a su familia y amigos”, escribió el cantante en su cuenta de X.

Que la partida de Miguel Uribe Turbay sea un llamado urgente a despertar la conciencia de nuestra amada Colombia. Sentido pésame a su familia y amigos. — JUANES (@JUANES) August 11, 2025

Así mismo el periodista Felipe Arias, amigo cercano del senador también envió un mensaje “Qué dolor! demasiado triste. Dios lo tenga en su gloria. perdemos un gran ser humano, excelente padre, esposo, hijo, hermano, amigo, líder. Que muestro país entre en reflexión y que éste dolor sea transformado en una verdadera paz y en bendición para nuestra bella nación. toda la fortaleza queridas @maclaudiat @mcarolinahoyost un abrazo solidario”.