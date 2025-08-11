Suscribirse

Gente

Felipe Arias envió emotivo mensaje tras fallecimiento de Miguel Uribe, “que nuestro país entre en reflexión”

El periodista expresó su dolor tras darse a conocer la terrible noticia de la muerte del senador.

Redacción Gente
11 de agosto de 2025, 2:29 p. m.
El periodista Felipe Arias se pronunció tras el fallecimiento de Miguel Uribe
El periodista Felipe Arias se pronunció tras el fallecimiento de Miguel Uribe | Foto: Instagram @felipearias71

Luego de dos meses y cuatro días en cuidados intensivos el senador Miguel Uribe Turbay falleció producto del atentado en su contra el pasado 7 de junio en el barrio Modelia. De acuerdo con lo confirmado por la Fundación Santa Fe, el senador falleció a la 1:56 a.m. “El equipo a cargo del cuidado del señor Uribe Turbay en todas las áreas de la institución trabajó incansablemente estos más de dos meses desde su ingreso gravemente herido”.

Contexto: 🔴 En vivo | Murió Miguel Uribe Turbay: Bogotá y Antioquia decretan tres días de duelo por muerte del precandidato presidencial

El pronunciamiento de la Fundación Santa Fe se dio luego de la esposa del senador María Claudia Tarazona diera la noticia en su cuenta de Instagram, la cual estuvo acompañada de un sentido mensaje: “Siempre serás el amor de mi vida. Gracias por una vida llena de amor, gracias por ser un papá para las niñas, el mejor papá para Alejandro. Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti. Nuestro amor trasciende este plano físico. Espérame, que cuando cumpla mi promesa con nuestros hijos, iré a buscarte y tendremos nuestra segunda oportunidad. Descansa en paz amor de mi vida, yo cuidaré a nuestros hijos”.

Contexto: 🔴 En vivo | Murió Miguel Uribe Turbay: Policía anuncia que capturará “hasta el último de los responsables de este magnicidio”
María Claudia Tarazona, esposa del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, habla con los medios de comunicación, el 8 de junio de 2025, afuera de la Fundación Santa Fe, donde su esposo está hospitalizado después de recibir un disparo en Bogotá.
María Claudia Tarazona, esposa del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, habla con los medios de comunicación, el 8 de junio de 2025, afuera de la Fundación Santa Fe, donde su esposo está hospitalizado después de recibir un disparo en Bogotá. | Foto: AFP

La noticia que tiene consternado al país ya ha generado todo tipo de reacciones. En el mundo del entretenimiento el cantante paisa Juanes y la modelo y empresaria Laura Tobón fueron de los primeros en dar su pésame a la familia del senador.

Contexto: Fernando Hakim, reconocido neurocirujano, se pronunció tras muerte de Miguel Uribe Turbay y lo despidió: “Nunca lo olvidaré”

“Que la partida de Miguel Uribe Turbay sea un llamado urgente a despertar la conciencia de nuestra amada Colombia. Sentido pésame a su familia y amigos”, escribió el cantante en su cuenta de X.

Lo más leído

1. Gustavo Petro reacciona a la muerte de Miguel Uribe Turbay: “Es una derrota”
2. ¿Qué implicaciones tiene que la Fiscalía califique como “magnicidio” el asesinato de Miguel Uribe Turbay?
3. María Claudia Tarazona reaccionó a palabras de Fernando Hakim por muerte de Miguel Uribe Turbay: “Un lugar en nuestros corazones”

Así mismo el periodista Felipe Arias, amigo cercano del senador también envió un mensaje “Qué dolor! demasiado triste. Dios lo tenga en su gloria. perdemos un gran ser humano, excelente padre, esposo, hijo, hermano, amigo, líder. Que muestro país entre en reflexión y que éste dolor sea transformado en una verdadera paz y en bendición para nuestra bella nación. toda la fortaleza queridas @maclaudiat @mcarolinahoyost un abrazo solidario”.

Contexto: De qué murió Miguel Uribe Turbay: Fundación Santa Fe se pronuncia tras el fallecimiento del senador

El periodista de noticias RCN ya había expresado su afecto hacia al senador quien consideraba amigo cercano. Días antes del fatal desenlace Arias había compartido un mensaje en donde decía “En Fátima, Portugal, acá también decimos #fuerzamiguel estás en las mano de Dios, nada que temer. también estamos en oración durante toda esta peregrinación por Europa por tantas personas que están luchando por su vida en las UCI, por la salud de quienes están enfermos, por quienes no tienen trabajo, por quienes perdieron la esperanza y la Fe. Dios nos bendiga a todos”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Confirman canal de América de Cali vs. Fluminense para ver en vivo: será señal exclusiva

2. El sentido mensaje de Héctor Riveros por la muerte de Miguel Uribe Turbay

3. Funeral de Miguel Uribe Turbay: familia establece tres días de velación en Bogotá

4. Pico y placa en Bogotá este martes, 12 de agosto: así rotará la medida

5. Oposición venezolana se manifiesta tras muerte de Miguel Uribe Turbay. “El autoritarismo y la violencia se expanden”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Miguel UribeMiguel Uribe TurbayFelipe Ariasmuerte

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.